Jääkiekon NHL-kausi alkaa 13. tammikuuta

Jääkiekkoliiga NHL:n kausi alkaa 13. tammikuuta, liiga kertoo nettisivuillaan.

Liiga on sopinut pelaajayhdistyksen kanssa siitä, että kukin joukkue pelaa tulevalla kaudella runkosarjassa 56 ottelua.

Runkosarja on määrä saada päätökseen toukokuun alussa. Pudotuspeleihin etenee 16 joukkuetta. Pudotuspeleissä luvassa on totutut neljä pelikierrosta ja voitot ratkotaan paras seitsemästä -periaatteella heinäkuun puoliväliin mennessä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan järjestelyihin liittyy vielä epäselvyyksiä voimassa olevien koronavirusrajoitusten vuoksi. Esimerkiksi se, missä seitsemän kanadalaisjoukkuetta pelaavat, on vielä epävarmaa. Samasta syystä divisioonien jakoa on muutettu.

Sarjassa pelaa 31 joukkuetta, joista 24 on Yhdysvalloista.

https://www.nhl.com/news/nhl-nhlpa-season-start-agreement/c-319839598

STT

Kuvat: