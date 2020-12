Muurlalainen Tapio Äyräväinen luonnehtii itseään Janus-kasvoiseksi mieheksi, jolla on useita rooleja.

Äyräväisestä voi saada pelottavan kuvan, jos lukee hänen synkkiä blogikirjoituksiaan ja Facebook-päivityksiään maahanmuutosta ja politiikasta.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa Äyräväinen sai kolmanneksi eniten ääniä Salossa ja nousi valtuuston lisäksi kaupunginhallitukseen perussuomalaisten edustajana.

Muissa ryhmissä hämmästeltiin, ettei se mikään mörkö olekaan – osaa käyttäytyä ja tehdä yhteistyötäkin.

Kauppamiehenä Äyräväinen on paikoin jopa sosiaalinen suupaltti.

– Sitähän se elämä on, erilaisia rooleja, mies kuittaa.

Äyräväinen myöntää provosoivansa ja hämmentävänsä tieten tahtoen kirjoituksillaan. Hän haluaa ärsyttää, ja nauraa hähättää onnistuessaan.

Mies voi sytyttää yhdessä Facebook-päivityksessään maailmanpaloa. Seuraavalla hetkellä hän uikuttaa joutuvansa kävelylenkille, koska ”Meidän Rouva” käskee.

– Vedän kaiken hiukan överiksi, mutta mietin helkkarin tarkkaan, mitä esimerkiksi kirjoitan, hän sanoo.

Mies on suljettu kahdesti Facebookista rasistisiksi tulkittujen kirjoitusten takia. Blogiteksteistään hän on saanut kaksi tappouhkausta.

Äyräväinen haukkuu teksteissään ankarasti muita puolueita, valtamediaa, suvaitsevaistoa – ja samaan aikaan sanoo saaneensa hyviä ystäviä Salon kunnallispolitiikasta.

– Valtakunnan politiikka ja paikallispolitiikka ovat kaksi eri asiaa. Eduskunnassa on hallitus ja oppositio. Paikallisesti mikään ei etene, jos ei tehdä yhteistyötä. Salossa kaikkien ryhmien pitäisi ajaa Salon etua. Asiat ratkaisevat, ja ajetaan asioita, hän perustelee.

Salolaisille Tapio Äyräväinen tuli aikanaan tutuksi nimellä Leo Lähde. Se oli hänen taiteilijanimensä Salon paikallisradio 882:ssa.

– Radion päätoimittaja sanoi, että sulla on aika erikoinen nimi. Hän käski keksimään taiteilijanimiä, ja rustasin parikymmentä ehdotusta. Niistä Leo Lähde kelpasi.

Taiteilijanimi tuotti yllätyksen, kun Äyräväinen siirtyi myöhemmin paikallisradio Auran Aaltoihin. Turussa asui oikea Leo Lähde, joka alkoi saada soittoja tuntemattomilta miehiltä ja naisilta, jotka tavoittelivat radioääntä.

– Käytiin hänen kanssaan kahvilla ja sovittiin, että sain jatkaa nimen käyttöä. Häntä taisi vähän hivellä, että naisetkin soittelivat.

Äyräväisellä on ollut läpi elämänsä monta rautaa tulessa. Hän teki pitkään töitä rautakaupoissa ja päätyi avustajakurssin kautta paikallisradioon. Muutama vuosi, ja mies huomasi olevansa päätoimittaja.

Myöhemmin hän johti myös turkulaista Aamuset-kaupunkilehteä siten, että juonsi radiossa viikonloppuisin ja toimitti lehteä arkisin.

– Olen aina tehnyt seitsemän päivää viikossa töitä. En väitä tekeväni töitä aamusta iltaan, mutta teen joka päivä jotakin järkevää.

Antiikista ja keräilystä kiinnostunut Äyräväinen kiersi huutokauppoja ja toimi meklarina. Hän ryhtyi ensimmäisten joukossa pitämään huutokauppaa Internetissä vuonna 1999.

Antiikkikauppa käy edelleen, mutta yrityksen varastossa on enää noin 5 000 nimikettä, kun parhaimmillaan niitä oli kahdessa eri vuokratilassa 10 000.

– Yritän päästä eroon niistä, mutta en usko, että pääsen koskaan kaikesta. Tänään viimeksi lähti yksi kirja Saksaan. Olen tehnyt kauppaa joka puolelle maailmaa.

Äyräväisellä on vaimonsa ja poikansa kanssa perheyritys Oltama, joka ostaa asuntoja vuokratakseen niitä eteenpäin.

Yrityksellä on vajaat kymmenen kohdetta, ja Äyräväinen toimii sen toimitusjohtajana.

Facebookissa mies uhoaa muuttavansa ”pilalle menevästä” Suomesta milloin Bulgariaan, milloin Sveitsiin, mutta ”Meidän Rouva panee hanttiin”. Oikeasti mies ei ole lähdössä mihinkään.

– Olen niitä ihmisiä, jotka eivät jää koskaan eläkkeelle, hän sanoo.

Äyräväisellä on myös pehmeä puolensa. Hän on aktiivinen kulttuurin harrastaja ja on ollut kiinnostunut teatterista pikkupojasta asti.

Hän on kirjoittanut toistakymmentä kirjaa Virtasen Moottorin historiikista novelleihin. Hän on saanut palkintoja kirjoitus- ja valokuvauskilpailuissa.

Äyräväinen on tehnyt teatterikäsikirjoituksia, ohjannut, tuottanut ja noussut jopa näyttämölle. Hän oli mukana perustamassa Saloon Aikateatteria 1990-luvun alussa.

Mies on päätynyt vuosien saatossa lukuisiin yhdistyksiin – ja usein sihteeriksi, joka potkii muita tekemään osuutensa.

Politiikkaa Tapio Äyräväinen sanoo seuranneensa lapsesta asti. Kiinnostus lisääntyi ja verkostot kasvoivat, kun hän haastatteli poliitikkoja paikallisradiossa.

Äyräväisen poliittinen ura alkoi Muutos 2011:n puoluesihteerinä ja taloudenhoitajana. Puolue teki muun muassa Rovaniemelle asti yltäneen roadshown, jolla värvättiin jäseniä.

Muutos kuivahti kasaan, ja Äyräväinen päätyi samoja teemoja ajaviin perussuomalaisiin. Nyt hän piiskaa joukkojaan kohti kevään kuntavaaleja vaalipäällikkönä ja on itsekin ehdolla.

– Ihan hirveää hommaa, mies irvistelee, ja vannoo ottavansa näiden vaalien jälkeen kevyemmin. Seuraava projekti on jo vireillä.

– Kirjoitan muistelmani, ja paljastan niissä kaiken. Phähähä…

Tapio Äyräväinen on merkkipäivänään matkoilla.

Tapio Äyräväinen 70 vuotta

Syntynyt 20.12.1950 Muurlassa

Koulutus: merkonomi

Työ: perheyrityksen toimitusjohtaja. Takana lähes 50 vuoden työura rautakaupan myyjästä Salon Alueradion päätoimittajaksi ja Aamuset-kaupunkilehden päätoimittajaksi. Sivussa omia yrityksiä.

Harrastukset: kirjoittaminen, valokuvaus, kulttuuri, yhdistystoiminta, politiikka. Salon seudun Perussuomalaisten vaalipäällikkö, kaupunginvaltuutettu.

Perhe: vaimo ja aikuinen poika ensimmäisestä liitosta.

Motto: Siellä missä on mylly, on myös tie.