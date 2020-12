Joe Biden otti koronarokotuksen suorassa tv-lähetyksessä

Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valittu Joe Biden otti maanantaina koronavirusrokotuksen suorassa tv-lähetyksessä. Bidenin rokotus oli osa kampanjaa, jonka tarkoitus on lisätä amerikkalaisten luottamusta rokotukseen.

78-vuotias Biden sai Pfizer-yhtiön valmistaman rokotteen Christiana-sairaalassa Newarkin kaupungissa Delawaren osavaltiossa. Bidenin avustajien mukaan tulevan presidentin puoliso Jill oli saanut rokotuksen jo tätä aiemmin.

Biden sanoi rokottamisen yhteydessä, ettei kansalaisten ole syytä olla huolissaan, kun he saavat rokotuksen. Biden kehotti lisäksi käyttämään maskeja ja kuuntelemaan asiantuntijoita. Hän myös korosti sitä, että edessä on vielä pitkä tie.

– On tarpeen sanoa, että tämä on vasta alkua. Tämä tulee viemään aikaa, Biden sanoi.

Biden kehotti kansaa välttämään matkustelua, jos se vain suinkin on mahdollista. Bidenin ohella Yhdysvaltain eturivin poliitikoista myös varapresidentti Mike Pence vaimoineen on ottanut rokotteen.

Väistyvä presidentti Donald Trump ei ole sen sijaan pistosta vielä ottanut. Trumpin on kerrottu uskovan siihen, että hänelle on jo syntynyt luonnollinen immuniteetti virusta vastaan sairastettuaan taudin lokakuussa.

Trump ei ole julkisesti juurikaan rohkaissut rokotteeseen epäilevästi suhtautuvia kansalaisia ottamaan rokotetta.

