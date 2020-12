Johnsonin mukaan on olemassa suuri mahdollisuus, ettei sopua EU:n kanssa synny

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan on olemassa ”vahva mahdollisuus”, ettei kauppasopua EU:n kanssa synny, kertoo BBC.

Pääministerin mukaan kansalaisten ja yritysten on hyvä valmistautua siihen, että neuvotteluista ei saada tulosta, vaikka ne edelleen jatkuvat.

Johnsonin mukaan mahdollisesta sovusta ollaan edelleen kaukana.

– On olemassa suuri mahdollisuus, että me saamme ratkaisun, joka muistuttaa enemmän Australian kuin Kanadan suhdetta EU:hun, Johnson sanoi viitaten Britannian mahdolliseen kaupankäyntiin EU:n kanssa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaan.

Pääministeri sanoi niin ikään olevansa valmis tekemään kaiken voitavansa sovun eteen, esimerkiksi matkustamaan Berliinin tai Pariisiin neuvottelemaan.

Johnson ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat keskiviikkona, että osapuolten välisten kauppaneuvottelujen jatkamisesta päätetään viimeistään sunnuntaina.

EU esitteli aikaisemmin torstaina suunnitelmansa Britannian sopimuksettoman eron varalta.

Komission mukaan suunnitelma pyrkii vähentämään epävarmuutta takaamalla vastavuoroiset lento- ja maantieyhteydet sekä vastavuoroiset kalastusoikeudet EU:n ja Britannian aluksille kummankin vesillä.

Suunnitelma tulisi voimaan tammikuun alusta, ja siitä luovuttaisiin, jos jokin muu ratkaisu löytyy sovittuna aikana. Lento- ja maantieliikenne jatkuisi suunnitelman mukaisena puoli vuotta, jos Britannia suostuu vastavuoroisuuteen. Kalastussopimus taas olisi voimassa koko ensi vuoden.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-55266678

STT

