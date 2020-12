Joka viidenneltä koululaiselta puuttuu mieleinen harrastus

Yli puolet koululaisista haluaisi aloittaa uuden harrastuksen, ja joka viidenneltä puuttuu mieleinen harrastus. Heistä 60 prosenttia haluaisi aloittaa harrastamisen. Muun muassa nämä asiat selviävät tuoreesta Koululaiskyselystä, johon osallistui ennätyksellisesti lähes 200 000 lasta ja nuorta, eli useampi kuin joka kolmas perusopetuksen oppilas. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) verkkopohjainen kysely järjestettiin nyt neljättä kertaa.

OKM:n neuvotteleva virkamies Iina Berden pitää erityisen merkittävänä kyselyn suurta vastaajamäärää.

– Avovastauksista näkee sen, kuinka tosissaan lapset ovat tähän vastanneet, kuinka tärkeää se on heille, että he pääsevät vaikuttamaan asioihin, Berden kommentoi STT:lle

Koululaiskyselyllä kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulupäivän yhteydessä. Koululaiset saivat valita suosikkiharrastuksiaan ja harrastuksia, joita haluaisivat kokeilla 76 harrastuksen valikoimasta.

Alakoululaisten toiveharrastuksia olivat muun muassa parkour, kiipeily, ruuanlaitto, eläinkerho, kuvataide ja jalkapallo.

Yläkoululaiset puolestaan valitsivat suosikeikseen esimerkiksi kuntosalin, lumilautailun ja laskettelun, ruuanlaiton, keilailun, mopon korjauksen ja biljardin.

Harrastuksen puute ei välttämättä rahasta kiinni

Koululaisista noin viidennekseltä puuttui mieleinen harrastus. Määrä on ollut samankaltainen myös aiemmin toteutetuissa kyselyissä. Berdenin mukaan mieleisen harrastuksen puuttumisessa ei ole välttämättä kyse siitä, että harrastaminen olisi liikaa rahasta kiinni.

– Kysymys on ehkä siitä, että kiinnostus ja tarjonta eivät kohtaa, voi olla välimatkoja. Voi olla kyse aikatauluista tai siitä, että haluaisi harrastaa kaverin kanssa, hän luettelee.

Koululaiskyselyn mukaan tytöillä ja pojilla on eri toiveharrastukset. Tyttöjen toiveena ovat useimmiten eläimiin ja taiteeseen liittyvät harrastukset, kun taas pojat suosivat liikunnallisia, urheilullisia ja teknisiä harrasteita.

Tytöillä oli myös kiinnostusta kokeilla elokuvakerhoa, kädentaitoja, muotipiirtämistä ja valokuvausta. Pojat taas ilmaisivat innostuksensa esimerkiksi historiakerhoa ja arkkitehtuuria kohtaan.

Lasten suosikkiharrastusten kartoittaminen antaa Berdenin mukaan hyvät eväät vähentää harrastuksettomien määrää.

– Jos se (suosikkiharrastus) tulisi lapsen kouluun, niin hän olisi varmasti mukana.

Suomen mallin tavoitteena harrastus kaikille

Koululaiskyselyllä valmisteltiin harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoitteena on tarjota koululaisille mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

– Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus harrastukseen. Se tuottaa iloa sekä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.

Suomen malli käynnistyy osassa kuntia ensi vuoden alussa. Ensimmäisen vaiheen aikana rahaa on jaossa noin 9 miljoonaa euroa.

– Ensimmäiset kunnat pääsevät liikkeelle jo tammikuussa. Ne ovat saaneet koululaiskyselyn tuloksia jo aikaisemmin ja pystyneet tekemään harrastuslukujärjestyksen kyselyn perusteella, Berden kertoo.

Seuraava, syksyllä alkavia harrastuksia koskeva haku kunnille aukeaa viimeistään maaliskuun alussa. Tällöin jaossa on noin 14,5 miljoonaa euroa.

Hanna Kauppinen, Miia Sebany

STT

Kuvat: