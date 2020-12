Joukko eturivin tutkijoita sanoo Euroopan epäonnistuneen pandemianhallinnassa ja komentaa valtiot strategiatalkoisiin

Joukko suomalaisia ja eurooppalaisia tutkijoita vaatii, että Euroopassa valtiot ryhtyisivät tiukemmin yhteisiin toimiin koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tutkijoiden vetoomus on julkaistu arvostetussa lääketieteen Lancet-julkaisussa. Suomalaisista tutkijoista sen ovat allekirjoittaneet muun muassa ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sekä virologi Olli Vapalahti.

Tutkijoiden mukaan Euroopan pandemianhallinta on syksyllä epäonnistunut. Ennen kaikkea tämä johtuu tutkijoiden mukaan siitä, ettei Euroopassa ole yhtenäistä strategiaa viruksen taltuttamiseksi.

Jos yksi maa epäonnistuu taudinhallinnassa, voi se Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden vuoksi altistaa virustilanteen hallinnassa onnistuneetkin valtiot uusille tartunnoille.

– Euroopan valtioilla on kaksi vaihtoehtoa: jatkaa nykyistä tempoilevaa toimintaa tai tukahduttaa virus ja pitää haitat mahdollisimman pieninä, sanoo vetoomuksen allekirjoittanut biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen tiedotteessa.

– Riittävään rokotekattavuuteen on vielä pitkä matka, hän jatkaa.

Yhteiseurooppalaisen koronanhallintastrategian lisäksi tutkijat esittävät, että koronaviruksen ilmaantuvuusluku olisi nopeasti saatava pudotettua kaikkialla Euroopassa 14:ään. Esimerkiksi Suomessa ilmaantuvuusluku oli perjantaina yli 100. Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohti viimeisimmän kahden viikon aikana.

Tämän jälkeen tapausilmaantuvuus tulee pitää matalana alueellisin toimin, tutkijat esittävät.

