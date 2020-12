Äidille, isälle, siskolle, naapurille – SSS poimi syksyn kirjasadosta täsmävinkit pukinkonttiin

Jokainen kirjanystävä sen tietää: kuunneltu kirja ei ole sama asia kuin itse luettu.

Joulunaluspäivät ovatkin kirjamyynnin juhla-aikaa. Silloin paatuneimmatkin äänikirjojen kuluttajat hankkivat ja haluavat myös itselleen joulukirjan – gutenbergilaisesti painetun ja vieläpä koviin kansiin sidotun perinnelahjan.

Huolella valitusta kirjalahjasta riittää iloa koko joulunpyhiksi. Se on itsekudottujen villasukkien ja Juhlapöydän konvehtien ohella suomalaisen joulunvieton kulmakivi, joka maistuu vielä silloinkin kun rosolli jo tökkii ja lanttulaatikko närästää.

Äidille oma tiiliskivi

Tuhmat saavat risuja, kiltit ikioman tiiliskiven. Lucinda Rileyn romaanit käyvät vuosi vuodelta paksummiksi ja kelpaisivat tätä nykyä jo talonrakennusmateriaaliksi. Irlantilainen Riley taitaa olla aikamme suosituin viihdekirjailija Suomessa, ja ilmeisen hyvästä syystä: tarina kulkee, ihmiskohtalot koskettavat ja henkilöhahmoihin voi tarvittaessa samastua. Auringon sisaressa riittää romanttisviihteellistä lukemista pitkälle loppiaiseen saakka.

Lucinda Riley: Auringon sisar (The Sun Sister). Suom. Hilkka Pekkanen Bazar. 906 sivua.

Isälle jännitystä ja toimintaa

Sitten Alistair MacLeanin kunnian päivien ei kirjamarkkinoilta ole löytynyt yhtä takuuvarmaa täsmälahjaa aikuisten miesten kaunokirjalliseen makuun kuin Ilkka Remeksen toimintajännärit. Erojakin on, sillä siinä missä MacLean ei ollut mikään varsinainen sulokynä vaan nätisti sanottuna melko kulmikas tarinankertoja, Remes kirjoittaa samalla sulavuudella kuin suuren mittakaavan Hollywood-leffat kuljettavat toimintajuontaan.

Ilkka Remes: Kotkanpesä. WSOY. 405 sivua.

Isosiskolle viiltävää rehellisyyttä

Henriikka Rönkkösen kirjoissa kulminoituu muuttunut kirjailijuus, jossa proosataivaalle singahtaa kirkkaita tähtiä perinteisten väylien sijasta blogeista ja muista sosiaalisen median kanavista. Rönkkösen menestys ei perustu kaunokirjallisille arvoille, vaan hänen viiltävän rehelliselle ja itseironiselle tavalle käsitellä sinkkunaisen iloja ja suruja. Määmatkan tekstit ovat mininovelleja tai ”lastuja”, joita voi sujuvasti lukea vaikka yhden kerrallaan ruuhkabussissa istuen.

Henriikka Rönkkönen: Määmatka ja muita sinkkuelämän ihmeitä. Atena. 190 sivua.

Pikkuveljelle antikvaarista kauhua

Uusinta Stephen Kingiä joutuu aina odottamaan tammikuulle, mutta pukinkonttiin on tarjolla samanveroista ellei parempaakin kauhua: lajityypin muinaisen suurmestarin H. P. Lovecraftin klassisimmat vedot. Monumentaalinen kokoelma sisältää viisi pitkää novellia sekä Charles Dexter Wardin tapauksen, Lovecraftin ainoan romaanimuotoisen teoksen. Lovecraftin kauhu on antikvaarista, mutta edelleen vaikuttavaa ja parhaimmillaan myös pelottavaa.

H. P. Lovecraft: Parhaat. Toim. Markku Jalava. Suom. Ilkka Äärelä, Ulla Selkälä ja Matti Rosvall. Jalava. 525 sivua.

Kummilapselle romaani kuvilla

Jos nykynuorisoa on vaikea saada lukemaan kirjallisuutta, avuksi kannattaa ottaa niin kutsuttu graafinen romaani eli proosateoksen mittoihin venytetty ja romaanin kerronnallisia keinoja hyödyntävä sarjakuvateos. Vanhanaikaiseen merirosvoseikkailuun ihastuvat myös Fortnite-sukupolven juniorit. Punaparta koostuu kolmesta erillisestä seikkailusta, jotka toimivat yhdessä ja erikseen luettuina – todellista matalan kynnyksen kaunokirjallisuutta.

Jean-Michel Charlier & Victor Hubinon: Punaparta – Aavelaiva (Le Vaisseau Fantôme). Suom. Anssi Rauhala. Egmont. 144 sivua.

Mummille nostalgista dekkariviihdettä

Ottaen huomioon, miten pieni ja idyllinen on Louise Pennyn dekkarisarjan Three Pinesin kylä, siellä sattuu hämmästyttävän usein henkirikoksia. Eivätkä ne ole mitä tahansa tappoja, vaan ihan oikeita murhamysteereitä. Penny kirjoittaa Agatha Christien kotoisaan tyyliin ja Kanadan Quebecin postikorttikelpoisia maalaismaisemia hän kuvaa yhtä hartaasti kuin Agatha-täti juna-aikatauluja. Vain kaikkitietävä neiti Marple puuttuu, muutoin nostalgiakerroin on tapissa.

Louise Penny: Kiveen hakattu kuolema (The Murder Stone). Suom. Outi Järvinen. Bazar. 432 sivua.

Vaarille reissumiehistä legendaarisin

Hannu Ignatiuksen ja Tomi Lindblomin koostama kirja piirtää henkilökuvaa aikansa suurimmasta suomalaisesta supertähdestä, ja siinä ohessa avautuu näkymä menneen maailman Suomeen, jossa yhteisöllisyys kukoisti ja valkokankaan, kilpakenttien ynnä tanssilavojen isoimmatkin starat olivat elämänkokoisia. Tapio Rautavaara oli tietysti kaikkea tuota. Tapsa – Koko kansan reissumies kerää yksiin kansiin tavallisten suomalaisten aikalaismuistoja legendasta.

Hannu Ignatius & Tomi Lindblom: Tapsa – Koko kansan reissumies. Aviador. 348 sivua.

Kalakaverille keihästarinaa

Jos antikvariaatista ei löydy legendaarista Erätulilla Alaskassa -kirjaa tai vanhoja Nyt nappaa -kuvastoja ”kala liikkuu ja käy pyydykseen” -kalentereineen niin lahjapapereihin kääräistään Keihäsmies, joka ei kerrokaan tuulastuksesta vaan Suomen kaikkien aikojen menestyneimmästä keihäänheittäjästä Tero Pitkämäestä. Seitsemän arvokisamitalin Pitkämäki kertoo tarinansa uutisankkuri Keijo Leppäselle.

Keijo Leppänen: Keihäsmies. Tammi. 231 sivua.

Pomolle talousviisautta

”Mustan joutsenen” käsitteellä tarkoitetaan jonkin täysin ennustamattoman muuttujan saapumista talouteen. Koronavirus on sellainen, samoin oli Neuvostoliiton romahdus ja 1990-luvun alun suomalainen lama, jota silloinen pääministeri Esko Aho muistelee kirjassaan. Sitä voi suositella vaikkapa koronatuskassa kärvistelevälle esimiehelleen, sillä niin kuin vuoden 1991 mullistuksista ja mustista joutsenista selvittiin, selvitään myös pandemiasta.

Esko Aho: 1991 – Mustien joutsenten vuosi. Otava. 281 sivua.

Naapurille mielensäpahoittamisen alkeet

Tuomas Kyrön keksimä karvahattuinen arjen supersankari on niin kova jätkä ettei juhli nyt eikä varmaan joulunakaan. Mielensäpahoittajan kymmenvuotistaiteilijajuhlasta vastaavatkin siis Kyrön lukijat, jotka ovat lähettäneet hänelle omia, parhaita mielensäpahoituksiaan. Kyllä suomalainen aina keksii sellaiseen syyn. Kyrön jutustelussa törmäytetään Veikko Huovisen ajaton korpifilosofointi Jouko Turkan Aiheiden kykyyn paljastaa muutamalla rivillä ihmisluonnon syväolemus.

Tuomas Kyrö: En juhli, Mielensäpahoittaja. WSOY. 147 sivua.