Juurikkaan sokeripitoisuus kipusi korkealle, lämmin syksy suosi sokerijuurikasta

Sokerijuurikkaan sokeripitoisuus ylsi menneellä kasvukaudellaan yli viiden vuoden keskiarvon. Sucroksen toimitusjohtajana joulukuun alussa aloittanut Tero Tanner l uonnehtii 17 prosentin sokeripitoisuutta erinomaiseksi.

– Viiden vuoden keskiarvo on 16,6 prosenttia, hän sanoo.

Sen sijaan määrällisesti jäätiin Tannerin mukaan hyvin keskimääräiselle tasolle, 37,3 tonniin hehtaaria kohden.

Tanner sanoo sokerijuurikkaan osoittaneen tänä syksynä, kuinka hyvin kasvi pystyy hyödyntämään pitkää lämmintä syksyä aina nostoon asti.

– Se ei tuleennu, vaan jatkaa kasvuaan, hän muistuttaa.

Sokerijuurikas kärsi kuitenkin muiden viljelykasvien tavoin kesäkuun kuivuudesta. Sateinen heinäkuu auttoi juurikasta kirimään kasvua, ja loppukesä sekä syksy olivat kasville suotuisia.

– Syksyllä myös nosto-olosuhteet olivat hyvät, ja juurikkaat säilyivät hyvin koko nostokauden, Tanner sanoo.

Vaikka ilmastonmuutoksen on sanottu muuttavan syksyjä sokerijuurikkaan kannalta suotuisammiksi eli leudommiksi, Tanner muistuttaa, että ilmastonmuutos huolestuttaa.

– Niihin liittyy sään ääri-ilmiöitä, hän selittää.

Kova kuivuus ja kuumuus tai rankkasateet koettelevat viljelykasveja.

Sucroksen Säkylän tehtaalla tähdätään jo kovaa vauhtia ensi kasvukaudelle, jonne tehdas hakee edelleen lisää viljelypinta-alaa. Tehtaan tavoitteena olisi tuottaa valkosokeria 100 000 tonnia kautta kohden.

Tänä vuonna päästään Tannerin mukaan noin 67 000 tonniin.

– Tavoitteeseen tarvittaisiin lisää viljelysmaata 2 000 – 3 000 hehtaaria, hän arvioi.

Kuluneella kasvukaudella sokerijuurikasta viljeltiin noin 11 300 hehtaarilla, kun sitä edeltävällä kaudella pinta-ala oli noin 10 600 hehtaaria.

Tanner sanoo, että maatalouden rakennemuutos näkyy myös juurikaspuolella eli tilakoot ovat kasvaneet.

Viljelyyn kannustetaan nyt etäyhteyksien avulla

Myös Sucros joutuu turvautumaan koronapandemian aikana etäyhteyksiin viljelykampanjoinnissaan. Viimeisin webinaari järjestettiin viime maanantaina, jolloin kampanjointi oli suunnattu Salon seudun viljelijöille.

– Yllätyin positiivisesti, siihen osallistui 15 viljelijää, Sucroksen viljelykonsulentti Marika Muntola kertoo.

Salon seudulle halutaan panostaa, sillä alueella on vahva juurikkaanviljelyhistoria. Muntola sanoo, että uusia viljelijöitä on myös saatu innostumaan juurikkaasta, kun Sucros on jo muutaman vuoden ajan maksanut rahdin 160 kilometrin säteellä Säkylän tehtaasta.

Muntola sanoo, että tammikuussa on tarkoitus toteuttaa toinen vastaavanlainen webinaari sokerijuurikkaan viljelystä. Hän tunnustaa itse tykkäävänsä enemmän perinteisestä tavasta kokoontua paikalle, mutta nyt korona pakottaa keksimään vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Sucroksen toimitusjohtaja Tero Tanner uskoo, että tavasta tulee uusi normaali, joskin hän sanoo, että myös tapaamisiin panostetaan. Etäisyyksiä noudattaen ulkoilmassa tämä on hyvinkin mahdollista.