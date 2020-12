Kaaoksen keskeltä vaaleihin?

ANTERO LEPPÄNEN. Huhtikuussa, mikäli korona suo, järjestetään kunnallisvaalit.

Ei asia kaikkia kiinnosta. Neljä vuotta sitten yli 40 prosenttia jätti äänestämättä. Mediassa tapahtuma saa näkyvyyttä, mutta ei äänestyskoppeihin mitään tunkua varmasti nytkään tule.

Salon kaupungin lihavat vuodet päättyivät kymmenisen vuotta sitten. Huhtikuussa järjestetään laihojen aikojen kolmannet vaalit. Vaikka kaupungin suurin ongelma on talous, veikkaukseni on, että se tulee hautautumaan muiden teemojen alle. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa sote-johtajan tapaus.

Salon verotulot ovat vähentyneet, mutta valtuusto on yksimielinen siitä, että veroprosentti on tapissa. Totta on, että talous voidaan saada tasapainoon vain siten, että yritysten maksamat yhteisöverot ja palkansaajien ansiotulot nousevat.

Valtuuston mahdollisuudet luoda työpaikkoja ovat kuitenkin lähes olemattomat. Se on kuin mies vailla miehisyyttä.

Vaalipiireittäin tehtyjen puolueiden kannatusmittausten mukaan parhaimmista asemista vaaleihin ovat starttaamassa SDP ja perussuomalaiset.

Viidestä suurimmasta puolueesta melkoiselta takamatkalta lähtee keskusta. Se ei missään vaalipiirissä ollut suurin puolue, kun SDP oli viidessä ja perussuomalaiset neljässä.

Vaalituloksen maksimoimiseksi on tietenkin hyvä olla täkyjä sisältävä ohjelma sekä täysi ja monipuolinen lista. Valtakunnan politiikka ja asetelma hallitus vastaan oppositio tulee näkymään myös salolaisessa vaaliväännössä ja todennäköisesti tuloksissakin.

Silti on hyvä muistaa, että Salon valtuusto ei voi vaikuttaa Euroopan unionin 750 miljardin suuruisen apupaketin kohtaloon.

Äänten noukkiminen on kuin marja kerrallaan poimimista, mutta ääniharavat ovat silti puolueiden kultakimpaleita. Neljä vuotta sitten eniten henkilökohtaisia ääniä saanut peittosi vähiten saaneen, mutta läpi päässeen, noin tuhannella äänellä.

Salon tuloksissa 2017 puolueiden välillä oli suuria eroja sen suhteen, mikä merkitys ääniharavilla oli. Asiaa voi tarkastella vaikkapa laskemalla eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden osuudet puolueidensa koko potista.

Kolme eniten ääniä saanutta perussuomalaista kahmi 62 prosenttia puolueen äänimäärästä. SDP:n äänimagneetit nappasivat 39 prosenttia. Kokoomuksessa (29%) ja vihreissä (22%) äänet jakautuivat ehdokkaiden kesken jo tasaisemmin. Tasapäisin oli keskusta 15 prosentilla.

Viime viikot Salossa on kohistu sote-johtajan virkasuhteen purkamisesta. Hallituksen äänestyspäätös, joka syntyi numeroin 7–6, heijasteli pitkälti – vaikkapa vain sattumalta – valtakunnallista hallituksen ja opposition vastakkainasettelua.

Ainakin nyt kirjoitushetkellä näyttää siltä, että kokoomuksen ryhmä haluaa erottaa kaupunginhallituksen, vaikka omat voimat eivät siihen riitäkään.

Valtakunnan tasolla oppositio voi äänestyttää eduskuntaa vain yhdenkin ministerin luottamuksen osalta. Kunnallisessa päätöksenteossa sen sijaan erotetaan koko elin.

Salon tapauksessa erottamisuhka koskee koko 13-jäsenistä hallitusta. Perustuukohan erilainen kunnallinen luottamusäänestys siihen, että lainsäätäjät eivät ole uskoneet kuntapäättäjillä olevan kykyä käyttää jykevää asetta vastuullisesti?

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.