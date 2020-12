Käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan – säätiö aikoo valittaa päätöksestä, jota se pitää ”täysin virheellisenä”

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan. Oikeuden mukaan säätiö on maksukyvytön eikä selvittäjien saneerausohjelmaehdotus poista sitä.

Käräjäoikeus arvioi, että saneerausohjelman jatkokäsittely aiheuttaisi säätiölle vielä merkittäviä kustannuksia eikä se jatkossakaan kykenisi maksamaan uusia velkojaan ja mahdollisesti velkaantuisi lisää.

Myös säätiön aiempaan johtoon kohdistuva rikostutkinta on este menettelyn jatkumiselle, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

Nuorisosäätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Laine kertoo, että säätiö on päättänyt valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Laineen mukaan säätiö pitää käräjäoikeuden päätöstä ”täysin virheellisenä”.

– Päätös on vastoin kaikkea ymmärrystä, mitä meillä on ollut. Esimerkkinä, saneerausmenettelyhän on ollut toista vuotta käynnissä. Sitä ovat hoitaneet Suomen huippuasianajajat, ja heidän velvoitteensa on keskeyttää saneeraus, mikäli tämmöinen esteperuste olisi olemassa, Laine sanoo.

Myös Nuorisosäätiön nettisivuilla julkaistussa lyhyessä tiedotteessa päätöksen kuvataan olevan ”yllättävä ja täysin vastoin Nuorisosäätiön odotuksia”.

Laine kertoo, että Nuorisosäätiön vuokra-asunnoissa on tällä hetkellä suurin piirtein 4 200 vuokralaista.

– Niin kauan kuin säätiö jatkaa toimintaa, ei nuorille tapahdu mitään muutoksia. Mikäli säätiö menee konkurssiin, en osaa vastata, miten paljon sillä olisi negatiivisia vaikutuksia, mutta negatiivisia vaikutuksia sillä tulee olemaan.

Suomen suurimpia talousrikostutkintoja

Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut irtisanomaan työntekijöitä ja myymään kiinteistöomistuksia.

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo vuonna 2017, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa on epäilty muun muassa törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Rikostutkinta on kesken.

Ara irtisanoi Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden lainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on irtisanonut Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat ja lakkauttanut korkotuen. Marraskuun lopulla annetun tiedotteen mukaan irtisanottavia aravalainoja on noin 20 miljoonaa euroa ja ne erääntyvät maksettavaksi kuuden kuukauden kuluessa Aran päätöksestä. Korkotuen lakkauttaminen koskee korkotukilainoja, joiden yhteismäärä on noin 132 miljoonaa euroa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi maaliskuussa, että Aralla on oikeus peruuttaa säätiön yleishyödyllisyysasema. KHO hylkäsi valituksen asiassa, joten voimaan jää hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan säätiön riskinotto sijoitustoiminnassa oli yleishyödyllisyyttä koskevan sääntelyn vastaista.

Ara perui Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman kesäkuussa 2018. Päätöstä edelsivät säätiössä ainakin vuosina 2016 ja 2017 tehdyt tarkastukset. Säätiön johto on sittemmin vaihtunut.

Aran mukaan vuonna 2018 tehdyn päätöksen yhteydessä linjattiin, että Nuorisosäätiön aravalainat tulisi irtisanoa ja korkotuki lakkauttaa. Asia jäi kuitenkin odottamaan, että yleishyödyllisyysaseman peruminen saisi lainvoiman. Aran mukaan näin kävi maaliskuussa, kun KHO ei antanut Nuorisosäätiölle valituslupaa.

Nuorisosäätiön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että sen sosiaalista vuokraustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt olivat puolestaan hakeneet yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä Aralta, joka kuitenkin julkaisi kielteisen päätöksen toukokuussa.

Laineen mukaan he ovat valittaneet päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaatineet, että tytäryhtiöt nimetään yleishyödyllisiksi.

– Olemme valittaneet siitä, että Ara ei ole hyväksynyt yleishyödylliseksi näitä meidän tytäryhtiöitä, jotka harjoittavat kiinteistöjen vuokraamista nuorille. Sen käsittely on kesken hallinto-oikeudessa. Olettaen, että siinä olisimme oikeassa, pitäisi sen mahdollistaa säätiön yleishyödyllisen toiminnan nyt ja tulevaisuudessa, Laine toteaa.

Kohtuuhintaisille nuorten vuokra-asunnoille tarvetta

Nuorisosäätiön kannalta pahin lopputulema eli konkurssi ei välttämättä juurikaan vaikuttaisi säätiön asunnoissa asuviin vuokralaisiin, pohtii Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) puheenjohtaja Maija Kangasniemi.

– Kun asunnot ovat Ara-tuettua asuntotuotantoa, on säädelty hyvin tarkasti, miten ne saa myydä. Jos omistaja vaihtuu, ei se välttämättä tarkoita sen asukkaan kannalta hirveän paljon, koska uusi omistaja ei lähtökohtaisesti vapaudu Ara-sääntelystä. Eli asuntojen käyttötarkoitus, vuokrasääntely ja luovutusrajoitukset tulevat yhtä lailla pysymään, Kangasniemi sanoo.

– Näkisin, että optimaalisin tilanne on se, että mahdollisessa konkurssitilanteessa säätiön asunnot saisivat uuden yleishyödyllisen omistajan, jota koskisivat samat säännöt. Suomesta löytyy varmasti toimijoita, joilla on kyky ja halua kantaa vastuuta sekä tarjota koti näille nuorille.

Suomessa on Kangasniemen mukaan tarvetta kohtuuhintaisille, nuorille suunnatuille vuokra-asunnoille. Hän kertoo NAL:iin tulleen tänä vuonna 20 000 asuntohakemusta.

– Tällä hetkellä on 3 500 avointa asuntohakemusta. Muilla kohtuuhintaista asumista tarjoavilla tahoilla on sama tilanne.

– Esimerkiksi Helsingissä meillä vapautuu noin 20 asuntoa kuukaudessa. Se merkitsee, että aika moni jää ilman.

NAL on nuorten asumisen edunvalvoja, joka rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja yhdessä yleishyödyllisen vuokrataloyhtiönsä sekä paikallisyhdistysten kanssa.

STT on hakenut myös Aralta kommenttia asiaan, mutta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ei ole vastannut yhteydenottopyyntöön.

Jecaterina Mantsinen, Johanna Latvala

STT

