Katri Kulmuni arvostelee hallitusta Ilta-Sanomissa: ”Hallituksen pitää ainakin noudattaa itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä”

Keskustan puheenjohtajavaalin syksyllä hävinnyt Katri Kulmuni sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei ole asiasta katkera. Annika Saarikko haastoi Kulmunin ja syrjäytti tämän puheenjohtajan paikalta.

Sanna Marinin (sd.) hallituksessa valtiovarainministerinä ollut Kulmuni arvostelee hallitusta haastattelussa. Myös keskusta on hallituspuolue.

– Minusta hallituksen pitää ainakin noudattaa itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä, Kulmuni sanoo printtilehden jutussa.

Kulmuni kritisoi hallituksen toteuttamaa talous- ja työllisyyspolitiikkaa, jossa on hänen mukaansa ollut enemmän puheita kuin suuria tekoja.

– Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Nyt eletään, tai vuosi on eletty, pelkästään velkarahan jakamisella. Siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämisestä ei, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mukaan ennen koronaa olemassa olleille talouden ongelmille ei ole tehty kovinkaan paljon.

Kulmuni oli Marinin hallituksen valtiovarainministeri viime vuoden joulukuun alkupuolelta tämän vuoden kesäkuun alkupuolelle. Antti Rinteen (sd.) hallituksessa Kulmuni oli ensin elinkeinoministeri, mutta tultuaan valituksi Keskustan puheenjohtajaksi vuoden 2019 syyskuussa hänestä tuli Rinteen hallituksen valtiovarainministeri.

