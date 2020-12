Kauppakamarit: Yritysten näkemys hallituksesta parantunut – on kuitenkin edelleen heikko

Kauppakamarien jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä.

Kolmannes kauppakamarikyselyyn vastanneista yrityksistä on tyytyväisiä toimiin, kun tyytyväisiä oli lokakuussa vain 22 prosenttia. Kuitenkin puolet yrityksistä on sitä mieltä, että hallituksen toimet talouskriisin suhteen ovat heikkoja tai erittäin heikkoja.

– Kevään pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet, ja sen takia ilmassa on lievää optimismia ensi vuotta kohden, vaikka tilanne onkin edelleen huolestuttava. Kaikki toivovat nyt, että toinen aalto saadaan laskuun ja rokote ennättää tulla ennen kuin kolmas aalto iskee, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Koko korona-ajan yritykset ovat olleet tyytyväisempiä hallituksen kykyyn hoitaa itse koronaepidemiaa kuin siitä aiheutuvaa talouskriisiä.

– Suomi on toistaiseksi selvinnyt kuitenkin aika helpolla koronaepidemiasta verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Siinä mielessä hallituksenkin nähdään onnistuneen kohtalaisen hyvin epidemian torjunnassa, vaikka kritiikkiäkin riittää, Romakkaniemi arvioi.

Kyselyn perusteella yritysten talous ja odotukset oman tilanteensa kehittymisestä ovat pysyneet vakaina, joskin huonoina jo useamman kuukauden ajan. Yrityksistä neljännes kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, mutta konkurssin uhan tuntevien yritysten määrä on ollut pitkin syksyä hieman kevättä pienempi.

Kymmenesosa erittäin pessimistisiä henkilöstön määrän kehityksestä

Kyselystä selviää, että reilu 70 prosenttia yrityksistä odottaa koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Noin 40 prosenttia puolestaan odottaa joutuvansa jossakin määrin lomautusten tai irtisanomisten tielle seuraavan kahden kuukauden aikana.

– Henkilöstösopeutusten perusteella voidaan arvioida, että yrityksistä noin kymmenellä prosentilla odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat erittäin pessimistiset, kertoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Kyselyyn vastasi yli 3 200 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Suurin yksittäinen toimiala oli teollisuus noin 20 prosentin osuudella.

Antti Autio

STT

