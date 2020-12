Kauppias odottaa uransa ennätysjoulua koronasta huolimatta

Salolaisessa lahjakaupassa on kääritty tauotta yrityslahjoja eteenpäin toimitettaviksi.

– Jo nyt niitä on kääritty pakettiin yli 20 000, Herkku ja Lahja Murenan yrittäjä Miina Laukkanen kuvailee.

Lahjarumba on ollut yrityksessä moninkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna, sillä toinen mokoma niitä on ostettu suoraan liikkeestä mukaan.

Myös isoissa liikkeissä joulukaupasta odotetaan hyvää. Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) toimialajohtaja Heikki Vottonen sanoo, että jo tässä vaiheessa joulukaupasta näyttää muodostuvan kokonaisvolyymiltään erittäin hyvä. Salon K-Citymarketin kauppias Tom Eriksson puolestaan odottaa 32-vuotisen kauppiasuransa ennätysjoulua.

– Kaikki ovat kotimaassa ja perheet viettävät enemmän aikaa keskenään, Eriksson selittää.

Kaupan liitossa joulukaupan ennakointia pidetään koronan vuoksi vaikeana, joskin kuluttajien aikeet ostaa esimerkiksi sisustukseen liittyviä tuotteita ja kodinkoneita ovat nyt korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin 2010-luvulla.

SSO:n Vottonen sanoo, että sisustustrendi on jo huomattu Salon Sokoksella ja Halikon Prismassa, joista on haettu paljon sisustukseen liittyviä tuotteita kodinosastolta.

Koska moni viettää tänä vuonna koronan vuoksi enemmän aikaa kotona, Vottonen uskoo ihmisten näkevän nyt enemmän vaivaa myös jouluruokien eteen. Esimerkiksi laatikoita saatetaan tehdä enemmän ja leipoa itse piparit ja muut jouluherkut.

Kaupan liitossa on ennakoitu niin sanottua digijoulua, kun ihmiset välttävät liikkumista koronaepidemian voimistuttua ja tilaavat netistä. Vottonen sanookin, että Halikon Prismassa nyt toisena vuotena peräkkäin toteutettava ympärivuorokautinen aukiolo sopii tämän päivän tilanteeseen ilmeisen hyvin.

– Yöllä on hiljaisempaa kaupassa tehdä esimerkiksi lahjaostoksia, hän uskoo.

Hän sanoo, että jo maaliskuusta asti koronaepidemian voimistuessa ihmiset alkoivat käydä kaupassa harvemmin, jolloin myös ostettiin kerralla enemmän.

Citymarketin Eriksson uskoo osan ihmisistä tekevän jouluostoksensa ajoissa. Tämä on näkynyt kuluvalla viikolla kaupassa.

– En odottanut tästä viikosta näin vilkasta, hän sanoo.

Eriksson kertoo myös kysyneensä joiltakin asiakkailta, ostavatko he jouluksi toisen kinkun, kun se on ostettu jo nyt. Vastaus on ollut, että kinkkukin ostetaan ennen mahdollista jouluruuhkaa.

Kauppias kuvailee koronavuotta surulliseksi. Osa ihmisistä on ollut lomautettuna. Aika on myös hänen mielestään pelottava, kun ei tiedetä, miten tilanne muuttuu.

Tämä heijastuu kauppaan, sillä hän uskoo ihmisten haluavan tavallaan pysähtyä jouluna. Jouluun halutaan Erikssonin pitkän kokemuksen mukaan panostaa, vaikka onkin lama.

Hän näkee ajassa yhden ilmiön, joka näkyy myös pienemmissä lahjatavarakaupoissa. Etenkin niitä läheisiä, joita ei nyt tavata, halutaan muistaa lahjoilla.

– Itsellänikin on vanhemmat, jotka viettävät joulun keskenään. Mietin juuri, miten muistan heitä, Eriksson kertoo.

Kaupan liitossa arvioidaan koronavirustilanteen vaikeuttavan kivijalkakauppaa, koska ihmisten liikkuminen on vähentynyt. Soittokierros kolmeen salolaiseen kivijalkaliikkeeseen kertoo muuta.

Yritykset palvelevat sitä paitsi myös verkossa. Esimerkiksi Murena toimittaa verkon kautta tilattuja lahjapaketteja suoraan saajille.

Murenan kivijalkakaupassa uskalletaan asioida epidemiasta huolimatta. Laukkanen sanoo suurimman osan asiakkaista käyttävän maskia. Myös henkilökunnalla on maski tai visiiri ja kaupassa huolehditaan muutenkin hygieniasta.

Melko tuoreessa Kultaisimmat -yrityksessä joulusesonkia katsellaan luottavaisesti. Yrittäjäkaksikon Moona Kallioniemi sanoo joulusesongin alkaneen periaatteessa jo marraskuun lopulla, jolloin salolaisessa kello- ja korualan yrityksessä vietettiin syntymäpäiväjuhlaa.

Kallioniemi sanoo, että ihmiset kyllä liikkuvat nyt päinvastoin kuin koronepidemian alussa keväällä. Hän uskoo monien haluavan nähdä tuotteet konkreettisesti.

Ainostaan sen hän on havainnut, ettei Uudeltamaalta käydä niin paljon kuin aiemmin.

Kirjakaupan puolella Salossa koronan vaikutukset näkyvät nettikaupan osuuden kasvuna. Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Anne Kitula sanoo asiakkaiden myös kertoneen, että he pyrkivät löytämään tarvitsemansa kerralla, jotta kaupassa ei tarvitse käydä monta kertaa.

Jotkut asiakkaista tilaavat puhelimitse ja käyvät noutamassa kaupasta, kuten netin kautta voidaan toimia.

Kirjakaupassa meneillään oleva epidemia heijastuu tuoteryhmiin siten, että ihmiset ostavat ajanvietettä.

– Lautapelejä ja palapelejä, Kitula selittää.

Kitula lisää, että toki kirjakaupasta ostetaan jouluna tyypillisesti myös kirjoja, esimerkiksi Finlandia-voittajien teoksia.