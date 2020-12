Keräystyö voi jatkua uudella autolla – kauppias Tom Eriksson yllätti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys sai iloisen jouluyllätyksen, kun Salon K-Citymarketin kauppias Tom Eriksson päätti lahjoittaa yhdistykselle auton. Eriksson luovutti vuoden 2009 Ford Fiestan yhdistykselle maanantaina.

– Perhepiirissä on ollut hiljattain syöpätapauksia. Ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lipaskerääjä Jouni Kyläkulta kertoi, että hän on ilman autoa. Minulla on aikuiset lapset ja olemme sopineet, ettei tänä vuonna osteta lahjoja. Niinpä päätin kohdistaa rahani tällaiseen lahjaan, Eriksson kertoo.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle lahjoitus oli täysi yllätys.

– Tämä vetää ihan sanattomaksi. Harvoin saamme näin isoja lahjoituksia. Olemme mahdottoman tyytyväisiä ja kiitollisia, kiteyttää Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen.

Syöpäyhdistys antaa auton salolaisen Jouni Kyläkullan käyttöön, joka on kerännyt Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle varoja jo yli 20 vuoden ajan. Kyläkulta on saanut lipaskeräyksellä kokoon Salon seudulta vuosien aikana yhteensä lähes 100 000 euroa.

– Vuodessa kerään noin 4 000 euroa, joinakin vuosina lähes 5 000 euroa. Tänä vuonna 100 000 euroa olisi mennyt rikki, ellei korona olisi keväällä katkaissut keräystoimintani, Kyläkulta kertoo.

Kyläkulta on kiertänyt tekemässä lipaskeräystä eri puolilla seutua, ja Salon K-Citymarket on yksi hänen vakiokeräyspaikkojaan. Kauppiaan lahjoituksen myötä keräysreissut onnistuvat jatkossakin.

– Heti kun koronatilanne helpottuu, niin sitten vaan hommiin, Kyläkulta toteaa.