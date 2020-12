Keski-Afrikan tasavalta sanoo Venäjän ja Ruandan lähettäneen joukkojaan maahan vallankaappausyrityksen jälkeen – Venäjä kiistää

Keski-Afrikan tasavalta ilmoitti maanantaina, että Venäjä ja Ruanda ovat lähettäneet satoja sotilaita maahan sen jälkeen, kun maassa väitettiin tapahtuneen vallankaappausyritys ennen lähestyviä vaaleja.

Keski-Afrikan tasavallan hallitus syyttää entistä presidenttiä Francois Bozizea vallankaappausyrityksestä ennen 27. joulukuuta pidettäviä vaaleja.

Hallituksen mukaan aseistetut ryhmät alkoivat lähestyä pääkaupunki Banguita pääväyliä pitkin perjantaina. Maassa olevien YK:n rauhanturvaajien mukaan kapinalliset oli sunnuntaina pysäytetty ja tilanne oli ”hallinnassa”.

– Venäjä on lähettänyt useita satoja sotilaita ja raskaita aseita kahdenvälisen sopimuksen mukaan. Ruanda on myös lähettänyt useita satoja sotilaita, jotka ovat asemissa ja aloittaneet taistelut, Keski-Afrikan hallituksen tiedottaja Ange Maxime Kazagui sanoi.

Ruanda vahvistaa lähettäneensä joukkoja, Venäjä kiistää

Ruanda on vahvistanut, että sen sotilaita on maassa, mutta ei antanut tarkempia tietoja lukumäärästä. Tilanteen tekee kimurantiksi se, että Keski-Afrikassa olevista 11 500:sta YK:n rauhanturvaajasta valtaosa on ruandalaisia.

Keski-Afrikan tasavallan hallituksen ilmoituksen jälkeen Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov esitti huolensa maan tilanteesta, mutta ei muuten kommentoinut ilmoitusta. Myöhemmin Venäjän apulaisulkoministeri Mihail Bogdanov sanoi, ettei Venäjä ole lähettänyt maahan joukkoja, vaan se noudattaa YK:n päätöslauselmia.

Venäläiselle uutistoimisto Interfaxille Bogdanov kuitenkin kertoi, että Venäjä on aiemmin lähettänyt maahan sotilasasiantuntijoita kahdenvälisen sopimuksen nojalla ja ne sotilaat ovat maassa.

Venäjä on toiminut vuodesta 2018 lähtien näkyvästi Keski-Afrikan tasavallassa, kun maa myönsi venäläisyrityksille helpotuksia hyödyntää luonnonvaroja, kuten kultaa ja timantteja.

Ranska, Venäjä, Yhdysvallat, EU ja Maailmanpankki kehottivat Bozizea sekä tämän kannattajia laskemaan aseet ja välttämään väkivaltaisuuksia presidentin- ja parlamenttivaalien yhteydessä.

