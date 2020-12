Kesko aloitti yt-neuvottelut kenkäkaupoissaan, 140 henkeä saattaa menettää työpaikkansa

Kesko on käynnistänyt yt-neuvottelut konsernin kolmessa kenkäkauppaketjussa eli Kookengässä, Kenkäexpertissä ja Athlete’s Footissa.

Tiistaina alkaneiden yt-neuvottelujen piirissä on hieman alle 200 ihmistä, joista enimmillään reilut 140 voi menettää työpaikkansa.

Keskon työsuhdejohtajan Petteri Huovisen mukaan yt-neuvotteluihin lähdetään taloudellisista syistä. Yhtenä vaihtoehtona yt-neuvotteluissa on kyseisten ketjujen toiminnan lakkauttaminen.

Kenkiin keskittyneiden erikoiskauppojen sijaan Kesko aikoo Huovisen mukaan jatkossa keskittyä enemmän urheilukauppaan Intersport- ja Budget Sport -ketjujen muodossa.

– Kenkäkaupan kaltainen erikoistavarakauppa on Suomessa ollut pitkällä aikavälillä laskevassa trendissä. Kenkiähän ostetaan paljon esimerkiksi meidän Citymarketeistamme ja kilpailijoiden vastaavista liikkeistä, Huovinen sanoi STT:lle.

Lisäksi verkkokaupan lisääntyminen ja kuluneena vuonna myös koronapandemia ovat Huovisen mukaan osaltaan nakertaneet perinteisten kenkäkauppojen myyntiä. Korona ei kuitenkaan ole keskeisin selittäjä kenkäkauppojen huonolle tilanteelle.

– Erikoiskauppa oli jo ennen koronaakin kehittymishaasteen edessä, Huovinen sanoo.

Kookenkä- ja Kenkäekspertti-liikkeitä on tällä hetkellä yhteensä noin 40 ja Athlete’s Foot -myymälöitä noin kymmenen.

Keskon yt-neuvotteluista kenkäkaupoissaan kertoi aiemmin Yle.

Tuomas Savonen

STT

