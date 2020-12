Keva: Kunta-alan eläkeläiset voivat palauttaa liian aikaisin maksetun eläkkeen

Eläkeyhtiö Keva kertoo etsivänsä ratkaisuja eilen paljastuneiden virheellisten eläkkeenmaksujen seurausten minimoimiseksi. Kevan kunta-alan eläkkeensaajat voivat muun muassa palauttaa heille liian aikaisin maksetun eläkkeen.

Kunta-alan eläkeläiset saivat tammikuun eläkkeensä virheellisesti jo tänään. Kansaneläkelaitos Kela arvioi puolestaan yleisellä tasolla, että virheellisten eläkemaksujen vaikutukset Kelan etuuksiin jäävät vähäisiksi.

Kela on tiedottanut, että virheellisellä eläkemaksulla ei ole vaikutusta Kelan eläke-etuuksiin kuten kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen ja asumistukeen.

Kelan eläke-etuuksissa työeläke otetaan huomioon ajalle, jolle se on myönnetty. Työeläkkeen maksuajankohdalla ei siten ole vaikutusta.

Verovaikutuksia saattaa tulla

Sen sijaan verovaikutuksia voi tulla. Verottaja kertoi eilen Kevalle alustavasti, että liian varhain maksetut eläkkeet verotetaan tämän vuoden tulona.

Jos eläkeläinen haluaa palauttaa liian aikaisesti maksetun eläkkeen, hänen on ensin ilmoitettava asia kirjallisesti. Kevan mukaan helpoin tapa on tehdä ilmoitus internetissä Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Keva on myös lisännyt asiakaspalvelunsa kapasiteettia muun muassa puhelinpalvelussa. Lisäksi Keva kertoo jatkaneensa työtä asiakkaan kannalta toimivimpien ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi.

STT

Kuvat: