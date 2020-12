Vilpas palaa parketille suurten panosten ja tyhjän katsomon otteluun – ”Ei ehkä kannata manata tuomareita kovalla äänellä”

Vilpas palaa keskiviikkona peräti 39 päivän tauolta parketille, kun KTP saapuu vieraaksi tyhjään Salohalliin.

Vilpas on harjoitellut viime viikot lähes täydellä miehistöllä. Riku Laine on toipunut nilkkavammastaan, mutta Teemu Rannikon paluu on edelleen hämärän peitossa.

Päävalmentaja Sami Toiviaisella onkin ollut ruhtinaallisesti aikaa tehdä haluttuja viilauksia ja muutoksia pelitapaan, joka toimi syyskaudella vain ajoittain.

Miten aiot varmistaa sen, että Vilpas on hereillä heti ylösheitosta ja toisaalta sen, ettei lataus mene yli?

– Pitää luottaa siihen, että kun olemme harjoitelleet laadukkaasti, niin se tuo sen itseluottamuksen. Toinen asia on se, että hävisimme Kotkassa, joten motivaatiota riittää sitä kautta.

– Mulla on sellainen kutina, että tempo saattaa olla alussa kovempi kuin tarkoitus oli.

Illan ottelu on sinulle 598. liigaottelu päävalmentajana ja ensimmäinen ilman yleisöä. Mitä haasteita näet tyhjille katsomoille pelaamisessa?

– Kun tulee hyviä suorituksia, ei tule sitä normaalia yleisöbuustia. Miten se näkyy pelaajissa?

– Minä ja (KTP:n päävalmentaja Tomi ) Kaminen olemme yleensä paljon äänessä. Nyt sitä ääntä ei tarvitse käyttää niin paljon, eikä ehkä kannata manata tuomareita kovalla äänellä. Se on hyvä, että pelissä on kuuluttaja ja musiikkia, niin ei tule ihan täysin treeniolo.

Tiistain viisi vastaan viisi -harjoituksessa toinen joukkue oli Kivimäki–Koivisto–Stephens–Griffin–Wood. Onko tämä myös aloitusviisikko?

– Kyllä. Mulla oli kolme vaihtoehtoa, mutta tämä on mielestäni oikea.

Eli Deondre Parks aloittaa penkiltä.

– Parks tuo erilaista pelaamista kentälle ja Juho (Nenonen) myös. Tämä pari on ollut hyvä treeneissä, peluutan heitä yhdessä ainakin ensimmäisen vaihdon.

Jeremiah Wood kertoi joukkueenjohtaja Keijo Poutiaisen joulupöydässä, että Parksin vertaaminen edellisiin takamiehiin (Jahaad Proctor ja Tyler Cheese) on kuin vertaisi pitbullia puudeliin. Allekirjoitatko Mr. Woodin vertauksen?

– On se aika lailla näin. Parks ei anna missään tilanteessa periksi. Siinä näkyy hänen Flint-tausta. Pakkipäässä hän voisi olla vielä kovempi.

Riku Laine on toipunut jalkaleikkauksesta, mutta onko hän jo 15–20 minuutin pelikunnossa?

– 20 minuuttia on aika paljon. Tauko oli kuitenkin sen verran pitkä ja meillä on kaikki muut isot pelaajat käytössä.

Teemu Rannikkoa ei tiistai-iltana Salohallissa näkynyt. Onko se epärealistista, että hän pelaisi jo loppiaisena Kauhajoella?

– Teemu oli aamutreeneissä heittämässä. Hänen jälkitarkastus on keskiviikkona. Jalka ei ole enää turvonnut. Punttitreenin jälkeen hän sanoi, että koko muu kroppa on kipeä paitsi polvi. Se on hyvä merkki.

– Mutta en silti jaksa uskoa, että hän pelaa Kauhajoella.

Edistyneiden tilastojen mukaan Ladarien Griffin on ollut yksi Vilppaan parhaista puolustajista, mutta yksi heikoimmista hyökkääjistä. Millaisia hyökkäyspään asioita olette käyneet hänen kanssaan läpi?

– Moniakin asioita. Hän on heittänyt paljon enemmän ekstraa. Se asia on mennyt perille, että kun hän on vapaa, niin ei saa miettiä vaan heittää. Samoin pick and roll -tilanteita on hinkattu paljon.

Nenonen oli myös yksi syksyn alisuorittajista. Miten huolissasi olet Vilppaan nelospaikasta?

– Juho on päässyt treeneissä lähemmäs sitä, mitä hän parhaimmillaan on. Heittokin on löytymässä. Aika kauan siinä kesti, että Juho pääsi loukkaantumisen jälkeen rytmiin.

Uskotko, että vastustajat jättävät Woodin entistä enemmän korin alle yksi vastaan yksi -tilanteisiin ja pyrkivät näin väsyttämään häntä?

– Mielenkiintoista nähdä. Kotka varmasti tekee sen, koska heillä on riittävästi kokoa. Kaikilla vastustajilla ei riitä kilot siihen.

– Olemme treenanneet paljon hyökkäyksen jatkumoa, ettei pelkästään pelattaisi palloa Woodille ja toivottaisi parasta.

Kun jatkosarjat poistettiin, jokaisen jäljellä olevan runkosarjan ottelun panos käytännössä tuplaantui. Tarkoittaako se sitä, että kokeilut on kokeiltu ja nyt haetaan joka ilta vain tulosta?

– Emme enää ota sellaista riskiä, että saatamme hävitä ottelun, mutta tehdyt asiat palvelevat jatkoa. Kikkailemaan ei ruveta tappion kustannuksella.

Onko nousu neljän parhaan joukkoon ja puolivälierien kotietu sopiva tavoite runkosarjaan?

– Ehdottomasti. Kakkossijakin on vielä täysin mahdollinen, mutta Seagullsia ei kukaan enää saa kiinni.

Vilpas–KTP Salohallissa keskiviikkona kello 18.30

Lähtökohdat:

Vilppaan edellisestä ottelusta on 39 päivää, kun taas KTP pelasi keskiviikkona. KTP:llä on parempi pelituntuma, joskin Joonas Lehtorannan poissaolo tuo joukkueelle taas syksyltä tutun pelintekovajeen. Vilpas taas esittelee uuden pelaajan, kun Deondre Parks ottaa paikkansa takakentältä. Vaikeasti ennustettava matsi.

Seuraa heitä: Burton–Wood

Sinänsä on hyvä, ettei varsinkaan nuoriso pääse paikan päälle, sillä korien alla sapeleitaan kalistelee K18-luokan taistelupari Jeremiah Wood–Joe Burton. Kivilihaista Woodia ja vähintään 130-kiloista Burtonia yhdistää siirtolohkaremaisen kropan lisäksi silkkiset kädet. Kolmen sekunnin alueilla tarjotaankin harvinaista bossa novaa sentteripelaamisen ystäville.

Kokoonpanot:

KTP: Greg Mangano, Braxton Huggins, DeAndre Daniels, Joni Herrala, Michael Pounds, Markus Rautasalo, Cedric Latimer, Topias Kuukkanen, Joonas Timonen, Emil Uotila, Joe Burton. Poissa: Joonas Lehtoranta.

Vilpas: Deondre Parks Jr, Myles Stephens, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Perttu Blomgren, Ladarien Griffin, Aatu Kivimäki, Elias Eerikinharju, Riku Laine, Jeremiah Wood. Poissa: Teemu Rannikko

Tulosennuste: 90–88.