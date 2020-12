Kokoomusväki kritisoi al-Holin kotiutuksia – Orpo: Hallituksella vastuu siitä, että suomalaisten turvallisuus ei vaarannu

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpotviittaa, että al-Holin leireiltä palaavat aikuiset ovat suojelupoliisin mukaan turvallisuusuhka Suomelle.

Syyrian al-Holin leirillä asuneet kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan kotiutettiin aiemmin tänään Suomeen. Suomen ulkoministeriö järjesti kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa.

– Hallituksella on vastuu siitä, että rikoksia tehneet ja terroristiseen toimintaan osallistuneet ihmiset joutuvat vastaamaan teoistaan, eikä suomalaisten turvallisuus vaarannu, Orpo kirjoittaa.

Hallitus teki suomalaislasten kotiuttamisesta periaatepäätöksen viime vuoden joulukuussa. Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervavastaa Orpon tviittiin, että ”jihadistien hakeminen Suomeen on uusi linjaus”.

Myös kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kommentoi, että vanhempien kotiuttaminen al-Holin leiriltä on eri asia kuin lasten kotiuttaminen.

– Aikuiset ovat vapaaehtoisesti menneet rakentamaan ISIS kalifaattia, joka polki rajusti ihmisoikeuksia. Jokaisen pitää kantaa vastuunsa teoistaan, Satonen tviittaa.

Myös kokoomuksen riveihin siirtynyt Simon Elo kommentoi Twitterissä uutisen olevan huolestuttava juuri suojelupoliisin arvion vuoksi.

– Herää kysymys, että mikä katsotaan kestämättömäksi kansallisen turvallisuuden vaarantamiseksi, jos ei jihadistien maahantuloa? Elo tviittaa.

Kritiikkiä antavat myös kokoomuksen kansanedustajat Sofia Vikman sekä Mia Laiho.

– Hallituksen on astuttava esiin perustelemaan hallituksen päätös, johon tämä suomalaisissa laajaa huolta aiheuttava ratkaisu perustuu, Vikman kirjoittaa Twitterissä.

Vasemmistoliiton Arhinmäki: Joulu on auttamisen aikaa

Hallituspuolueista asiaa kommentoi näkyvimmin vihreät. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistökritisoi Orpon tviitin olevan merkki kokoomuksen ”jatkuvasta ja pahenevasta persuuntumisesta”.

– Orpo ei tässäkään tuo esille näiden kuuden lapsen perustuslaillisia oikeuksia palata Suomeen. Suojelupoliisi varmasti kykenee valvomaan kahta aikuista, joista toista ei edes epäillä radikalisoitumisesta, Niinistö kirjoittaa.

Ulkoministeriön mukaan Suomen viranomaisilla on perustuslain mukainen velvoite turvata leireillä pidettyjen suomalaislasten perusoikeudet, mikäli se on mahdollista. Al-Holin leirillä pidettyjen lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen, sanotaan ulkoministeriön tiedotteessa.

Niinistö lisää myös, että rikoksiin syyllistyneet on saatettava oikeuskäsittelyyn. Lasten kotiuttamisesta hän kirjoittaa, että radikalisoitumisen ehkäisemiseksi heidät on parempi tuoda Suomeen.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari puolestaan kiittää niitä, jotka ovat tehneet töitä näiden lasten pelastamiseksi.

RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutzpuolustaa Twitterissä ratkaisua kotiuttaa sekä vanhemmat että lapset.

– Jos lasten auttaminen on imperatiivi, jos heitä ei voi erottaa vanhemmistaan, molemmat haetaan. Sen jälkeen pitää uskoa siihen, että järjestelmä toimii. Pitää luottaa poliisiin, Adlercreutz kirjoittaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki pitää uutista myönteisenä.

– Näyttäisi olevan taas hyvä joulumieli ja rauha laskeutumassa koko maahan. Joulu on auttamisen aikaa, Arhinmäki kirjoittaa al-Hol-tunnisteen alla.

