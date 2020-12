Korisliiga palaa tänään parketille – toiset pelaavat kotiedusta, toiset pelkästä kunniasta

Korisliiga starttaa tänään lähes neljän viikon tauolta uudelleen, kun Seagulls isännöi Urabasketia ja KTP Korihaita tyhjille katsomoille. Panokset ovat välittömästi valtavat, sillä uudistetun sarjajärjestelmän myötä runkosarja on jo puolivälissä.

Mutta mistä asetelmista joukkueet lähtevät ennalta suunnittelemattoman koronatauon jälkeen parketille?

Seagulls (10 voittoa/0 tappiota)

Kohti vääjäämätöntä runkosarjan voittoa marssiva Seagulls luopui kanadalaistakamiehestä Mambi Diawarasta. Laatua ja leveyttä riittää silti jopa kymmenen pelaajan rotaatioon. Terveystilannekin on hyvä ja mestarisuosikin asema vankka.

Pyrintö (8/2)

Syksyn positiivisin yllättäjä täydensi jenkkinelikkonsa KTP:stä lähteneellä Shaquille Thomasilla, joka otti jo ensituntumaa uuteen seuraan Divari A:ta pelaavassa akatemiajoukkueessa. Suurin kysymys on, pitääkö Pyrinnön paikka edelleen?

Karhubasket (8/3)

Hallitseva mestari purki Daniel Utomin ja Brandon Spearmanin sopimukset. Korvaajista on kantautunut vasta puolivillejä huhuja. Karhu palaa parketille vasta loppiaisena Vilpasta vastaan, joten aikaa korvaajien etsintään riittää.

Lahti Basketball (6/4)

Loukkaantumisista huolimatta vahvan syksyn pelannut LaBa palaa Karhun tavoin vasta loppiaisena parketille. Jos Pieti Poikolan joukkue saa vielä Vesa Mäkäläisen mukaan, on entistä vaikeampi perustella, miksi Lahden lento katkeaisi keväällä.

BC Nokia (6/3)

BC Nokialle tauko tuli huonoon saumaan, sillä joukkueen pelaaminen parani peli peliltä, kun roolit selkeytyivät ja amerikkalaispelaajat nostivat tasoaan. Näädät hankkivat itselleen hyvän aseman taistella jopa kotiedusta.

Vilpas (6/4)

Nihkeähkön syksyn pelannut Vilpas on sisäänajanut Deondre Parksia jo yli kuukauden. Parksin merkitys on valtava, kun Teemu Rannikon pitkään kuntoutumiseen tuli taas takapakkia. Keskiviikon KTP-ottelun merkitys on kotiedun kannalta iso.

Kataja (6/5)

Kataja selätti kokoonpano-ongelmat odotettua nopeammin ja varsinkin hyökkäyspään tekeminen nousi korkealle tasolle. Tauolla Kataja onkin todennäköisesti keskittynyt puolustuspelaamiseen. Lähtökohdat kevääseen ovat mainiot.

KTP-Basket (5/5)

KTP:n kausi alkaa tavallaan uudelleen tänään Karhubasketia vastaan, kun Michael Pounds, Joonas Lehtoranta ja paluumuuttaja DeAndre Daniels palaavat miehistöön. Jos palaset loksahtavat heti, myös KTP:llä on potentiaalia nousta jopa Seagullsin ykköshaastajaksi.

Kouvot (3/7)

Surkea tilanne: päävalmentaja Tuomas Oja on lomautettu loppukaudeksi, kolme jenkkiä on lähtenyt ja yksi (Bo Zeigler) tullut tilalle. Kouvot pelaa loppukauden lähes kotimaisin voimin. Jokainen voitto on pieni ihme. Ei mitään asiaa pudotuspeleihin.

Kobrat (3/8)

Pudotuspeleihin ei ole tällä kaudella asiaa negatiivisella voittosuhteella, joten Kobrien on pelattava suorastaan satumainen alkuvuosi. Varapatruunoita ei ole tuhlattavaksi. Sitä paitsi kenet Kobrat ohittaa Kouvojen lisäksi?

Ura Basket (1/10)

Ura pelaa loppukauden lähinnä kunniastaan. Seuran talousongelmat tuntien ei olisi yllätys, jos joukkue luopuisi ulkomaalaisvahvistuksistaan ennen runkosarjan loppua.

Korihait (0/11)

Suurin jännitys on siinä, että missä ja koska Korihait ottaa kauden ainoan voittonsa. Viikon mittaisen comebackin syksyllä tehnyt 38-vuotias Mikko Jalonen jatkaa talkoita ja on joukkueen kokoonpanossa tänään Kotkassa.