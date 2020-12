Korona-aika loi kysyntää toimistohotelleille– ”Kotona ei välttämättä ole kovin ergonomista työpistettä”

Etätyö on tullut koronavuoden aikana tutuksi monelle, ja se on lisännyt kysyntää toimistohotelleille. Salo IoT Campuksella aloitettiin keväällä palvelu, jossa tarjotaan vuokralle yhden hengen toimistohuoneita tarpeen mukaan, viikoksi, kuukaudeksi tai vaikka yhdeksi päiväksi. Vuokraan kuuluvat muun muassa kalusteet, nettiyhteys, kahvi ja aulapalvelu.

– Varauksen tekeminen ja avaimen saaminen käyvät helposti, tarvittaessa ilman ihmiskontaktia, ja yön aikana huone desinfioidaan seuraavalle. Keväällä huoneet olivat hyvin kysyttyjä, ja kyllä niitä kysytään vieläkin, kertoo Salo IoT Parkin toimitusjohtaja Jukka Vakula.

Tarjolla on myös avoimia, monipaikkaisia coworking-tiloja, josta voi vuokrata yksittäisen työpisteen. Vuokrauksia voi tehdä yhden kerrallaan tai ostaa kymmenen kerran kymppikortin.

Loppuvuoden aikana Salo IoT Campuksen toimistotiloissa on ollut hiljaisempaa, koska moni tekee etätöitä kotoa käsin. Vakula näkee, että toimintatavat ovat keväästä muuttuneet.

– Kun keväällä kaikki jäivät etätöihin, niin nyt toimitaan monimuotoisemmin: yrityksen työntekijöistä osa voi olla etätöissä ja osa työpaikalla.

Myös Lounean pääkonttorin yläkerrassa toimiva yhteisöllinen toimistotila Hub Salo hiljentyi joulukuussa. 20:sta vuokrattavasta toimistohuoneesta 14 on käytössä, mutta osa ihmisistä on tehnyt etätöitä kotona. Vuokralaisena on yksi Salon kaupungin kotihoidon tiimi sekä yrittäjiä ja yrityksiä.

– Suurin osa yrittäjistä on ollut kotona etätöissä. Lisäksi neuvottelutilat ovat tyhjentyneet, koska neuvottelukäynnit ja asiakastapaamiset ovat vähentyneet. Vuokralaisia ei ole kuitenkaan lähtenyt koronan takia, mikä on hyvä asia, toteaa Hub Salon toimintaa Lounealle pyörittävä Tiina Vainio.

Hub Salon coworking-tilat, joissa ei ole vakiotyöpisteitä, eivät ole Vainion mukaan olleet viime aikoina kovin suosittuja.

– Niistä ihmisillä herää kysymys, kuka on käyttänyt tätä työpistettä ennen minua ja onko se puhdistettu. Mutta meillä siivousta on tehostettu ja käsidesejä on tarjolla, hän muistuttaa.

Vuodenvaihteen jälkeen Vainion on tarkoitus ryhtyä markkinoimaan etätyöntekijöille ”koronakoppeja” eli pieniä kalustettuja yhden hengen toimistohuoneita, joita on tyhjänä muutama.

– Sellaisille on orastavaa kysyntää. Jos on ollut töissä vaikka pk-seudulla jossakin isommassa yrityksessä, siirtynyt sieltä kotiin etätöihin ja ollut kotona pitkään, voi jossain vaiheessa alkaa kaivata omaa työtilaa, Vainio toteaa.

– Koronakoppia voisi kokeilla vaikka kuukauden tai pari ja testata, sujuuko työ paremmin, kun pyykit, tiskit ja lapset eivät ole ympärillä. Kotona ei välttämättä ole myöskään kovin ergonomista työpistettä, hän arvelee.

Hub Salossa ideana on tarjota pienille yrityksille oma toimisto ja samalla yhteisö, joka tarjoaa tukea ja mahdollisuuden verkostoitua. Yhteisöllisyyttä on pyritty ylläpitämään myös poikkeusoloissa, vaikka esimerkiksi yhteisiä pikkujouluja ei nyt ensimmäistä kertaa ole voitu pitää.

– Olemme pitäneet etäkahveja, ja yhteisöllä on oma Facebook-ryhmä, Vainio kertoo.

Jukka Vakula toteaa, että jos korona-ajassa yrittää nähdä hyviä puolia, yksi sellainen on työpaikkojen toimintakulttuurin kehittyminen.

– Tämä aika on pakottanut miettimään asioita uudella tavalla. Jokainen työpaikka ja työntekijä ovat joutuneet vähän miettimään toimintatapojaan.

– Ne, jotka ovat aina vastustaneet etätöitä ja olleet sitä mieltä, että töitä voi tehdä vain siellä missä on oman toimiston tietoturva tai omat mapit, ovat nähneet, että ei se niin ole.

Vakula näkee, että toimintatavat monipuolistuvat.

– Siihen ei mennä, että kaikki jäävät etätöihin kotiin. Sen sijaan satelliittitoimistojen määrä tulee lisääntymään ja jonain päivänä töitä tehdään siellä, jonain päivänä kotona tai vaikka kahvilassa ja jonain päivänä käydään työpaikalla tai coworking-tilassa. Ja satelliittitoimistojen paikkana Salo tulee pärjäämään hyvin, kun esimerkiksi Helsingissä olevat valtion virastot omaksuvat uuden toimintakulttuurin, hän ennustaa.

Tiina Vainio uskoo samanlaiseen suuntaukseen. Se antaisi ihmisille entistä paremmat mahdollisuudet esimerkiksi työskennellä helsinkiläisessä yrityksessä, mutta asua silti Salossa. Mutta uuteen toimintakulttuuriin tarvitaan myös työnantajien tahtotila, Vainio muistuttaa.

– Työantajat voisivat olla halukkaampia maksamaan työntekijöille satelliittitoimistoja. Kannattaa kysyä omalta työnantajalta, hän vinkkaa.

Taalintehtaalla tarjolla ilmaisia etätyöhuoneita

Taalintehtaalla sijaitsevassa DIT-centerin yrityskeskuksessa on tarjottu koronavuoden aikana mahdollisuus ilmaiseen toimistohotellikokeiluun. Tarjolla on ollut toukokuun lopusta lähtien kolme valmiiksi kalustettua toimistohuonetta langattomin verkkoyhteyksin. Niitä on voinut varata ilmaiseksi enintään kolmeksi päiväksi kerrallaan.

Huoneilla on ollut kysyntää, ja niille on kertynyt yhteensä noin 150 käyttöpäivää.

– Kesäkuukaudet olivat hiljaisempia, mutta syksyllä kysyntä vilkastui. Huoneita ovat varanneet osittain ihan paikalliset yrittäjät, mutta käyttäjiä on ollut myös Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilta, kertoo Kemiönsaaren yritysneuvoja Mats Nurmio.

– Huoneet ovat olleet mielestäni hyvällä käytöllä, ja tätä toimintaa on ilman muuta tarkoitus jatkaa ainakin ensi kevään ajan, Nurmio sanoo.

Huoneen vuokraaminen on ollut täysin ilmaista myös siinä tapauksessa, että huoneen on varannut toistamiseen.

– Jonkin verran on ollut myös niitä käyttäjiä, jotka ovat tehneet varauksen aika säännöllisesti, Nurmio kertoo.