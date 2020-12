Korona ei kirpputorien kassoissa juuri näy

Kirpputoreilla riittää kuhinaa ja täysiä myyntipöytiä, vaikka koronarajoitukset ovat vähentäneet monen ihmisen liikkumista viime viikkoina. Esimerkiksi lastenvaatteet ovat sellainen kierrätystavara, joita tullaan etsimään vuodenajasta ja virustilanteesta riippumatta.

– Se on sellainen perustuote, jota menee aivan ympärivuotisesti ja koko ajan. Ehkä kokonaisuudessaan korona-aika on jopa lisännyt kirpputorin myyntimääriä, koska monella ei välttämättä ole varaa ostaa koko ajan uusia vaatteita kasvaville lapsille vaikkapa lomautusten tai muiden syiden takia. Ja toisaalta kierrättäminen on myös koko ajan trendikkäämpää, miettii Radiokirppistä pitävä Niina Lindholm.

Sama havainto on tehty myös kirpputori Aarresaarella. Myyjä Tarja Suominen laskee, että ainoastaan kahvilatoiminta on hiljentynyt merkittävästi loppuvuotta kohti.

– Se on ainoa sellainen selkeästi näkyvä muutos. Totta kai kirpputorikin hiljenee, mitä lähemmäs joulua mennään, mutta se on ihan jokavuotista eikä koronaan liittyvää.

Lyhyt kierros Radiokirppiksellä vahvistaa sen, mitä kirpputoreilta kerrotaan. Ihmisiä liikkuu hyllyväleissä sopivin välein, ja mukaan tarttuu erityisesti lastenvaatteita. Tyhjiä myyntipöytiä ei juuri ole.

– Takkia lähdin etsimään, mutta sellaista ei ole vielä löytynyt. Ei ole järkeä ostaa kaikkia vaatteita uutena, joten kirpputoreilla tulee kierreltyä jonkin verran. Ehkä koronan alkuaikoina siirryin enemmän nettikirppareille, mutta nyt syksyn ja alkutalven aikana on uskaltanut lähteä kirpputoreille paikan päälle. Ihmisillä on tosi hyvin maskeja kasvoilla, ei täällä mitenkään turvaton olo tule, hymyilee Maria Rekola-Saarinen.

Kolmen kuukauden ikäisen Pihla -vauvansa kanssa liikkeellä oleva Jenni Soininen kertoo, että käy kirpputoreilla ”silloin tällöin”.

– Nyt vauvan syntymän jälkeen tulee liikuttua enemmän kuin ennen. Nyt olemme ihan vain katselemassa, mitä löytyy. Melkeinpä suurin osa hankinnoista tulee tehtyä nettikirppiksiltä, hän kertoo.

Kirpputori Secondhandmarket on siinä mielessä erilainen kuin muut keskusta-alueen kirpputorit, että sen myyjien tuotevalikoima keskittyy enemmän esineisiin ja käyttötavaraan kuin vaatteisiin. Siitä huolimatta myöskään Secondhandmarketissa myyntimäärät eivät ole dramaattisesti pudonneet koronarajoitusten tiukentumisen jälkeen.

– Jos verrataan marraskuun ja joulukuun kymmenen ensimmäisen päivän myyntejä, ei joulukuu ole jäljessä kuin 800 euroa. Se on jopa odotettua pienempi ero. Voi sanoa, että ei ole kauheasti vaikuttanut. Ihmiset tuntuvat löytävän kirpputoreille vuodenajasta riippumatta, yrittäjä Jari Kusnetsoff iloitsee.

Selkeämpi ero ostoskäyttäytymisessä on siinä, miten usein kirpputorilla käydään. Kusnetsoff on havainnut myyntimääriä tarkastellessaan, että kertaostokset ovat korona-aikana kasvaneet samalla kun käyntimäärät ovat laskeneet.

– Kirpputorilla käydään hieman harvemmin, mutta sitten ostetaan kerralla enemmän. Kai se liittyy vain koronaan ja siihen, ettei liikuta ihan niin paljon kuin tavallisesti, hän pyörittelee.