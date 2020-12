Korona muutti monen joulusuunnitelmia, mutta perinteistä pidetään kiinni, näkyy tilastoista

Tilastokeskuksen koostamista suomalaisten joulunvieton tilastoista näkyy, että korona on vaikuttanut monen joulunviettoon, mutta juhlimisessa pidetään myös kiinni perinteistä.

Marras-joulukuun vaihteessa kerätyssä HS-gallupissa yli neljännes suomalaisista oli muuttanut joulunviettosuunnitelmiaan viruksen takia. Suunnitelmiaan muuttaneista 51 prosenttia aikoi jättää tänä jouluna vierailut sukulaisten tai ystävien luona väliin. Kolmannes jättää matkustamatta tänä jouluna Suomessa.

Joulun tutut hittituotteet ovat samoja kuin ennenkin. Lihatiedotuksen teettämän tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista kotitalouksista ostaa joulukinkun. Kinkkua syödään joka joulu 6-7 miljoonaa kiloa.

Suosiossa on myös graavikala. Kauppaketju Lidlin vuonna 2018 tekemän joulututkimuksen mukaan suomalaiset ostavat joulukuussa graavikalaa 2,5 kertaa enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin.

Juomapuolella punaviinin myynti yli kaksinkertaistuu jouluna, kertoo Alko. Myös oluen myynti kaksinkertaistuu.

Kuusia ja hyasintteja miljoonittain

Joulukuusia hankitaan tänä vuonna 1,4 miljoonaa, arvioi Joulupuuseura marraskuun lopulla. Näistä vajaa miljoona on joulukuusiksi kasvatettuja ja suurin osa on peräisin Suomesta. Ulkomailta kuusia tuotiin Tullin tietojen mukaan viime vuonna reilut 61 000 kappaletta erityisesti Tanskasta ja Puolasta.

Joulun viherkasveista suosittuja ovat hyasintit, joita viime vuonna hankittiin koteihin ja lahjoiksi 2,5 miljoonaa Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan.

Nordean kyselyssä suomalaiset kertoivat aikovansa tänä vuonna käyttää jouluhankintoihin keskimäärin 531 euroa aikuista kohden eli lähes yhtä paljon kuin viime vuonna. Joululahjoihin aiotaan käyttää 327 euroa ja joulunviettoon 204 euroa. Suosituimpia lahjoja ovat edelleen makeiset, vaatteet, lelut, kirjat ja lahjakortit.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan suomalaisten joulubudjetti oli keskimäärin 470 euroa. Lapsettomien joulubudjetti on keskimäärin 410 euroa ja lapsiperheiden 640 euroa. Noin joka kuudennella joulubudjetti pienenee viime vuoteen nähden.

Lassi Lapintie

STT

