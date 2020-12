Korona romahdutti matkustuksen joukkoliikenteessä, liikennöintiä karsitaan toistaiseksi kiskoilla ja maantiellä.

Koronaepidemian pahennuttua loppuvuotta kohden matkustajat ovat vähentyneet joukkoliikenteestä voimakkaasti. Sekä VR että salolainen Vainion Liikenne kertoivat tällä viikolla uusista liikennevuorojen vähentämistä koskevista muutoksista.

– Turun ja Salon välinen työmatkaliikenne on kyllä pyritty ajamaan koko epidemian ajan, vaikka etätyö onkin lisääntynyt, Vainion Liikenteen toimitusjohtaja Matti Vainio sanoo.

Salosta kulkeville uusimmat muutokset näkyvät Vainion Liikenteen vuoroissa lähinnä joulunpyhien Turku – Salo – Helsinki -pikavuoroliikenteessä. Dramaattisimmat muutokset toteutuvat muualla: Vainion Liikenne joutuu pysäyttämään liikenteen Turun ja Uudenkaupungin sekä Helsingin ja Lohjan välillä joulusta loppiaiseen matkustajien vähyyden vuoksi.

– Jos lipputuloja ei ole riittävästi, vuoroja ei voida ajaa, Vainio muistuttaa.

VR puolestaan ilmoittaa vähentävänsä junavuoroja ensi vuonna 11.1. lähtien muun muassa rantaradalla. VR vähentää markkinaehtoisia vuoroja heikon kysynnän vuoksi.

Vainion Liikenteen Matti Vainio sanoo, että koronan voimakkaan leviämisen vuoksi matkustus on vähentynyt jyrkästi. Joululomien lähestyessä matkustuksen odotetaan vähenevän edelleen.

Hän sanoo, että täsmällistä arviota koronan vaikutuksista on hankala tehdä, mutta esimerkiksi Turku – Helsinki -pikavuoroliikenteessä asiakkaat ovat vähentyneet noin 80 prosenttia. Välillä on epidemian alusta tähän saakka vähennetty pika-autovuoroja noin puolella.

VR ilmoittaa, että uusimmat koronarajoitukset ovat vähentäneet junamatkustusta entisestään koko maassa ja matkamäärät ovat pudonneet noin 65 prosenttia viime vuodesta.

Vainio on huomannut, että kansalaiset seuraavat kuuliaisesti ohjeita ja suosituksia.

– Kun aamupäivällä suositellaan välttämään matkustusta Uudellemaalle, se näkyy jo iltapäivällä linja-autoliikenteessä, hän kuvailee.

Vainion Liikenne ei ole ainoa liikennöitsijä, jota joukkoliikenteen matkustusmäärien kato on koskenut epidemian aikana. Matti Vainion mukaan yhtään koronatapausta ei kuitenkaan ole jäljitetty bussiliikenteeseen.

– Meillä linja-autoissa on myös väljää penkkien välillä, Vainio katsoo.

Kuljettajat käyttävät maskia tai visiiriä, jos se on mahdollista. Vainio sanoo, että joka tilanteessa niitä ei voi kuitenkaan liikenneturvallisuuden vuoksi käyttää eikä esimerkiksi maskipakkoa voida määrätä.

Koska linja-autovuoroja on jouduttu vähentämään ja esimerkiksi tilausliikenne on ollut täysin pysähdyksissä, Vainion Liikenteellä on jouduttu monen muun yrityksen tavoin turvautumaan lomautuksiin epidemian alusta asti.

– Maaliskuun puolivälissä reilusti yli puolet oli lomautettuna, mutta elokuussa taas lähes kaikki olivat töissä.

– Nyt noin puolet on lomautettu, Vainio kertoo.

Hän odottaa kuitenkin tilanteen muuttuvan, kun yhteiskunnan rajoituksia vähennetään ja rokotukset alkavat.

– Valmius muutoksiin on, ja seuraamme tilannetta päivittäin, Vainio sanoo.

Myös VR kertoo, että tilannetta arvioidaan datan avulla viikoittain. VR myös ilmoittaa, että kun kysyntä paranee, vuoroja palautetaan liikenteeseen heti.

Joulun ajan muutoksia Salosta kulkeville

Vainion Liikenteen linja-autoliikenteen muutokset joulun aikaan koskevat Salosta tai Saloon matkustavia seuraavasti:

Jouluaatonaattona ajetaan normaali keskiviikkoliikenne.

Jouluaattona ajetaan lauantailiikenne kello 13 saakka. Sen jälkeen ajetaan pikavuoro Helsingistä kello 14.05 Salon kautta Turkuun sekä pikavuoro Turusta kello 14.15 Salon kautta Helsinkiin.

Joulupäivänä ei liikennöidä mitään vuoroja.

Tapaninpäivänä ajetaan sunnuntaivuorot, mutta ei SS-vuoroja eikä Helsingistä kello 0.05 ja Vantaalta kello 0.40 lähtevää Salon kautta Turkuun kulkevaa vuoroa.

Tapaninpäivän jälkeen olevana sunnuntaina ajetaan sunnuntai- sekä SS-vuorot, mutta ei Helsingistä kello 0.05 ja Vantaalta kello 0.40 lähtevää Salon kautta Turkuun kulkevaa vuoroa.

Uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena (6.1.) ajetaan sunnuntaivuorot, mutta ei SS-vuoroja.

Rantaradalta poistuu jopa neljä vuoroa päivää kohden

VR poistaa ensi vuonna 11.1. alkaen rantaradalta useita junavuoroja. Peräti neljä vuoroa päivässä häviää neljältä viikonpäivältä maanantaista torstaihin.

Seuraavat vuorot eivät enää kulje maanantaista torstaihin:

S 979 kello 7.36-9.34 (Helsinki-Turku), S 958 kello 13.25-15.23 (Turku-Helsinki), S 965 kello 18.36-20.36 (Helsinki-Turku) sekä IC 968 kello 18.25-20.23 (Turku-Helsinki).

Perjantain junavuoroista poistuvat IC 949 kello 10.36-12.34 (Helsinki-Turku) ja IC 960 kello 14.25-16.23 (Turku-Helsinki).

Lauantain vuoroista poistuvat IC 971 kello 19.36-21.31 (Helsinki-Turku) ja IC 964 kello 16.25-18.23 (Turku-Helsinki).