Korona vei isot ilotulitukset – poliisi ja pelastuslaitokset muistuttelevat myös yksityisiä rakettikielloista ja juhlarajoituksista

Isojen ilotulitusten perumisen ja kokoontumisrajoitusten lisäksi uudenvuoden juhlintaa rajoittavat monilla paikkakunnilla tänä vuonna myös yksityisiä kansalaisia koskevat rakettikiellot.

Esimerkiksi Tampereella Pirkanmaan pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön osassa ydinkeskustaa. Vastaavanlainen kielto on voimassa myös Jyväskylän ydinkeskustassa.

Sisä-Suomen poliisin mukaan kiellot johtuvat siitä, että ilotulitteiden käyttö on aiheuttanut näillä alueilla huomattavia häiriöitä ja vahinkoja aiempina vuosina.

– Vuosittain ilotulitteista on aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, jopa pysyviä. Ilotulitteilla on tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi toteaa, että vaikka se tuleekin puuttumaan häiriökäyttäytymiseen, on hauskanpito silti sallittua.

Joensuussa rakettikielto koskee kauppatorin aluetta. Myös Helsingissä ilotulitteiden käyttö on kielletty edellisvuosien tapaan tietyillä alueilla, kuten toreilla, puistoissa ja ostoskeskuksissa. Tänä vuonna kielto on laajennettu koskemaan myös Kansalaistoria ja Makasiinipuistoa.

Valvonnassa liian isot porukat, ilotulitteiden ampuminen sekä nuorten päihteiden käyttö

Uudellamaalla sekä poliisi että pelastuslaitos muistuttavat yli 10 hengen kokoontumisten olevan kiellettyjä.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että se aikoo valvoa koronarajoitusten noudattamista jalkautumalla paikkoihin, joissa ihmisiä on yleensä kokoontunut paljon.

– Poliisi valvoo myös ilotulitteiden turvallista käyttöä ja muistuttaa, että ilotulitteita tulee ampua vain turvallisissa paikoissa ja turvallisiin suuntiin alueiden ilotulituskieltoalueet huomioiden. Suojalasien käyttö on pakollista, Itä-Uudenmaan poliisi sanoo tiedotteessa.

Viime vuosien tapaan myös nuorten päihteiden käyttöä valvotaan aktiivisesti. Poliisin lisäksi valvontaan osallistuu kuntien viranomaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-112&bid=686

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/kieltoaalueet_karttapohjalla_2020_ASn.pdf

Miia Sebany

STT

