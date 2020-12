Koronaa ja isoja investointeja

Salon seudullakin koronaviruksen leviäminen on leimannut koko kulunutta vuotta. Keväällä alkanut epidemia on ajanut oppilaitoksia etäopetukseen, aiheuttanut lukuisia tapahtumien peruutuksia, rajoituksia ravintoloiden ja muiden yritysten toimintaan, hankaluuksia ikäihmisten ja heidän omaistensa kohtaamiseen ja lähes kaikkeen elämiseen. Sairastuneita Salossa on ollut vuoden mittaan 247.

Myönteisiäkin asioita Salossa on tapahtunut. Valmet Automotive ilmoitti laajentavansa akkutehdasta rajusti. Työntekijämäärä jopa tuplaantuu nykyisesta 200:sta.

Vakka-Suomen Puhelin avasi Saloon palvelukeskuksen. Se työllistää tällä hetkellä noin 25 ihmistä.

Hyviä uutisia saatiin myös esimerkiksi Piiroiselta, joka sai suuren istuintilauksen Uros Live -Areenaan Tampereelle. Tilauksen suuruus on noin 13 000 istuinta. Piiroinen sai myös Vuoden Designteko -palkinnon.

Leino Cast puolestaan ilmoitti rakentavansa uuden tuotantolinjan kolmella miljoonalla. Työt ovat käynnissä.

Myös esimerkiksi Evondos on menestynyt hyvin. Yrityksen myynti on kasvanut tänä vuonna kaksinumeroisilla luvuilla, ja uusia työntekijöitä on palkattu parikymmentä.

Huonoja uutisia kuultiin, kun Omya Oy päätti lopettaa toimintojaan Särkisalon Förbyssä.

Kouluistakin käytiin jälleen keskustelua. Valtuusto päätti Hiiden ja Saurun koulujen lakkauttamisesta.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ilmoitti siirtyvänsä Keskon palvelukseen. Uuden kaupunginjohtajan hakuprosessi pantiin vireille, ja hakijoiden joukosta valittiin Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen. Hän aloittaa työnsä vuoden vaihtuessa.

Syksyllä tuli hätkähdyttävä tieto, kun iltatoreja järjestänyt Suvisalo ry ilmoitti lopettavansa toimintansa. Jatkajaa työlle on etsitty syksyn mittaan.

Loppuvuodesta kohua herätti kaupunginhallituksen päätös purkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Jussi Mattilan virkasuhde koeajan päätteeksi. Kaupunginhallituksen päätös poiki myös eräiden valtuutettujen aloitteen kaupunginhallituksen luottamuksen mittaamiseksi valtuustossa. Mattila on tehnyt virkasuhteensa purkamisesta oikaisuvaatimuksen.

Muistatko nämä?

RTV ja Hankkija ostvat SSO:n rauta- ja maatalouskaupan.

Salon kaupunki myi 34 hehtaarin Rantasalon Kasnäsistä Ab Salmonfarm Oy:lle.

Kiikalan lentokenttä remontoitiin.

Veturitallissa oli esillä kaikkien aikojen laajin Tommi Toijan näyttely.

Satamakadun alikulkuun törmäsi kuorma-auto.