Koronaa vastaan rokottaminen alkoi Varsinais-Suomessa – Saloon rokotteita mahdollisesti ensi viikolla

Tämä on tärkeä hetki ja ensimmäinen askel pitkällä polulla.

Näitä sanoja käytti maanantaina Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, kun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi koronarokotteiden antamisen aloituksesta.

Varsinais-Suomeen on saatu tähän mennessä 975 rokoteannosta. Yksi henkilö tarvitsee kaksi annosta. Ensimmäisenä rokotetaan Tyksin henkilökuntaa.

Maanantaina rokotteen sai 120 Tyksin henkilökuntaan kuuluvaa. Rokotukset alkoivat aamukymmeneltä.

– Kolme ensimmäistä aikaa oli aikuisten teho-osaston henkilökuntaan kuuluvilla. Ihmiset ovat hyvillä mielin ja mielellään tulivat rokotteelle, sanoo Tyksin sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas.

Teho-osastojen henkilökunnan lisäksi ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan koronapotilaita hoitavien vuode- ja päivystysosastojen ja ensihoidon henkilökuntaa sekä koronapotilaita hoitavien infektiovastaanottojen, koronanäytteenottojen ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevän laboratorion henkilökuntaa.

Julkisen terveydenhuollon henkilökunnan ohella rokotusjärjestys pätee myös yksityisen terveydenhuollon henkilökuntaan.

Koko maassa on käytössä sama rokotusjärjestys. Milloin terve työikäinen saa rokotteen?

– Siihen menee varmasti muutamia kuukausia, sanoo Pietilä.

Nyt jaettava koronarokote on Pfizerin ja Biontechin kehittämä.

Rokotetta saa tällä hetkellä käyttää yli 16-vuotiaiden rokottamiseen. Rokotetta ei ole tutkittu raskaana olevilla ja immuunipuutteisilla, joten näitä ryhmiä ei rokoteta.

Rokotteen teho on todettu tutkimuksissa hyväksi, mutta sen haasteena on säilytys. Rokote pitää säilyttää -70 celsiusasteen lämpötilassa, ja rokotteen käytölle sulattamisen jälkeen on tarkat rajat.

Tyksillä on tällä hetkellä käytössä yksi rokotuspiste Turussa sairaalanmäellä, mutta muidenkin toimipaikkojen henkilökuntaa rokotetaan.

Tiistaina ja keskiviikkona tyksiläisille on tarjolla yhteensä 320 rokoteaikaa.

Pietilä arvioi, että tällä viikolla rokotteita luovutetaan myös muille toimijoille käytettäväksi.

Salossa koronapotilaita hoidetaan kaupungin pyörittämässä terveyskeskussairaalassa, ei Tyksin Salon sairaalan osastoilla.

– Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa rokotusten aloittamisesta. Käsitykseni on, että Saloon saadaan ensimmäiset rokotteet ensi viikolla, sanoo Salon kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Kukin kunta tiedottaa itse terveydenhuollon henkilökunnalleen ja asukkailleen rokotusjärjestelyistä. Kunta voi hoitaa rokotukset myös yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa, ja esimerkiksi työikäisten rokottaminen voidaan tehdä työterveyshuollossa.

Jatkossa Suomeen saadaan myös kahta muuta koronarokotetta. Niiden osalta logistiikka ja säilytys sujuvat helpommin: Modernan rokote säilyy tavallisessa pakastimessa, ja AstraZenecan yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa kehittämä rokote säilyy jääkaapissa.

Maanantaina rokotukset aloitettiin Varsinais-Suomen lisäksi Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ensimmäiset rokotteet pistettiin jo sunnuntaina.

Ensimmäinen rokote-erä saapui Suomeen lauantaina. 9 750 annoksen erä riittää 4 875 henkilön rokottamiseen.

”Ei nyt mokata tätä”

Varsinais-Suomen koronatilanne on kääntynyt parempaan suuntaan.

Koronan ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on Varsinais-Suomessa nyt 142 sataatuhatta ihmistä kohden. 22. joulukuuta luku oli 182,4.

Joulun ajan pyhien vaikutus koronatilanteeseen on vielä epäselvä, mutta Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala on toiveikas.

– On mahdollista, että luvut ovat oikeasti pienemmät, Rintala sanoo.

– Nähtäväksi jää, miten kehitys jatkuu.

Tyksissä oli joulun päivinä sairaalahoidossa 14–18 koronapotilasta, joista osa tarvitsi tehohoitoa. Tällä hetkellä Tyksissä on sairaalahoidossa 13 potilasta koronavirustartunnan vuoksi.

Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä korostaa, että rokotusten aloittamisesta huolimatta tutut keinot käsihygieniasta turvaväleihin ovat edelleen tehokkain tapa ehkäistä tartuntoja. Hän toivoo ihmisten jatkavan suositusten noudattamista.

– Ei nyt mokata tätä.

THL:n laatima ohjeistus: Koronarokotusten järjestys

Ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

Seuraavaksi rokotetaan ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia sekä näiden henkilöiden omaishoitajat. Yli 70-vuotiaita on kaikkiaan noin 800 000.

Riskiryhmiin kuulumattomat alle 70-vuotiaat rokotetaan viimeiseksi.

Juttua on muokattu 28.12. klo 15:57. Alkuperäisessä jutussa todettiin virheellisesti, että rokotemäärä riittää 975 henkilölle.