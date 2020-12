Koronajoulu pitää ihmiset suurimmaksi osaksi poissa kiskoilta ja teiltä

Julkisilla liikennevälineillä matkustetaan tänä jouluna merkittävästi vähemmän kuin aiempina vuosina.

Juniin on varattu noin puolet vähemmän matkoja verrattuna normaaliin, kertoo VR:n matkustajaliikenteen palvelujohtaja Piia Tyynilä STT:lle sähköpostitse.

Eri sairaanhoitopiirit ovat suositelleet välttämään tarpeetonta matkustamista ja viettämään joulu pienen piirin kesken. Muun muassa Lapin, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla on voimassa suositus välttää turhaa matkustusta.

– Vaikka matkoja on varattu selvästi viime vuotta vähemmän, on joissain yksittäisissä junissa jo täyttä, Tyynilä kertoo viestissään.

Korona-aika on lisäksi lisännyt pohjoiseen menevien yöjunien ja autopakettien kysyntää. Nämä ovat olleet Tyynilän mukaan suositumpia kuin aiempina vuosina.

Syyksi makuuhyttien suosioon hän nostaa terveystekijät.

– Makuuhytissä voi viettää koko matkan erittäin terveysturvallisesti vain oman seurueen kesken, Tyynilä sanoo.

Myös työskentelyhytit kiinnostavat

Suosituimpien ajankohtien yöjunat ovat jo loppuunmyyty, mutta makuuhyttejä on kuitenkin useille lähdöille vielä hyvin saatavilla.

– Pohjoiseen menevissä päiväjunissakin on suosituimpina päivinä jo joitain yksittäisiä täysiä junia, mutta muuten junissa on yhä hyvin tilaa, Tyynilä sanoo.

Lisäksi esimerkiksi työskentelyhytit ovat olleet suosittuja, sillä ne on jo varattu suosituimmista junista.

VR varautuu Tyynilän mukaan jouluaikaan muun muassa ottamalla käyttöön koko auto- ja makuuvaunukapasiteetin. Joululle ja uudelle vuodelle on totuttuun tapaan tarjolla enemmän junavuoroja verrattuna normaaliin.

VR kertoi aiemmin tänään, että se aikoo vähentää junavuorojaan alhaisen kysynnän takia 11. tammikuuta alkaen. Kysyntä on vähentynyt uusien koronarajoituksien vuoksi, ja vähennykset painottuvat arkipäivien liikenteeseen.

Bussivuoroja paikoin puolet normaalista

Kysynnän lasku näkyy myös tien päällä. Esimerkiksi Onnibus ajaa kaupallisen johtajan Petteri Rantalan mukaan joulun aikana vain noin puolet normaaleista vuoroistaan.

– Tässä vaiheessa joulukuuta myyntiä on vielä selkeästi vähemmän suhteessa viime vuoteen. Olemme varautuneet hyvin ja uskon, että kapasiteetti tulee riittämään hyvin. Toki viime viikkoina suositusten myötä myynti on ollut laskemaan päin, Rantala kertoo puhelimitse.

Myös Matkahuolto on varautunut matkustaja- ja liikennöitsijäpalvelun johtaja Leila Lehtisen mukaan arviolta noin 35-40 prosentin laskuun matkustajamäärissä verrattuna viime vuoteen.

Matkustajamäärien vertailussa täytyy kuitenkin Lehtisen mukaan huomioida myös juhlapyhien osuminen eri viikonpäiville eri vuosina. Esimerkiksi viime vuonna jouluaatto osui tiistaille, joten monilla oli pitkä vapaapäiväputki.

Toiveena rauhallinen joulu

Ennakkovarausten valossa joulumatkustus ei ole Rantalan mukaan yhtä kovassa huudossa kuin aiempina vuosina. Ajettavien vuorojen määrän väheneminen tuo yhtiölle myös lisähaasteen, jos viime hetken matkapäätöksiä alkaa tulla enemmän kuin aiempina vuosina.

– Siinä tilanteessa on vaikea enää järjestää lisäkapasiteettia. Toivommekin, että tänä vuonna olisi rauhallisempi joulu, niin busseissa olisi enemmän tilaa, Rantala sanoo.

Yhtiö tarkastelee kysyntää Rantalan mukaan kerran kuukaudessa, joten joulun ajan vuorot on päätetty jo hyvissä ajoin ennen lopunmyynnin aloittamista.

– Katsomme vielä tämän viikon perjantaina 23. päivän menoliikenteen tilannetta, ja voimme tarvittaessa laittaa lisävuoroja myyntiin, Rantala sanoo.

Harva lentää joulun viettoon

Matkustajamäärät ovat laskeneet erityisesti taivaalla, sillä normaalisti vilkkaana joulun ja uudenvuoden sesonkina Finnairin matkustajamäärät ovat yhtiön viestinnän mukaan vain noin 10 prosenttia normaalista. Lisäksi yhtiö lentää vain noin 15 prosenttia normaalista kapasiteetistaan.

Suosituimpia reittejä ovat olleet kotimaan lennot, jotka suuntautuvat esimerkiksi Ouluun, Ivaloon ja Kittilään. Kysyntää on yhtiön mukaan myös jonkin verran Espanjan Malagaan. Lennoista kysytyimpiä ovat puolestaan ne, jotka sijoittuvat välipäiville.

