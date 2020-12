Varsinais-Suomen koronaryhmä: kuntien harkittava perusopetuksen siirtämistä etäopetukseen

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Varsinais-Suomen kunnat harkitsevat perusopetuksen siirtämistä etäopetukseen soveltuvin osin paikallisen epidemiatilanteen mukaan. Osassa alueen kunnista tai kouluista ollaan jo siirrytty tai ollaan siirtymässä etäopetukseen myös perusopetuksen eri luokka-asteilla.

– Olemme tarkastelleet tartuntojen ja altistusten lähteitä tarkasti. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on pelkästään tällä viikolla altistunut koronavirukselle yli 400 ihmistä. Tartuntoja näistä on todettu tähän mennessä kaikkiaan 19, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo ryhmän tiedotteessa.

Toisen asteen ammatillisessa opetuksessa ja lukioissa etäopetussuositus on ollut voimassa jo aiemmin.

Uusia koronatapauksia tulee tällä hetkellä noin 80 päivässä Varsinais-Suomessa, kun vielä viikko sitten niitä todettiin keskimäärin 50 päivittäin. Varsinais-Suomen epidemia keskittyy erityisesti suurimpiin ja tiheimpiin asukaskeskittymiin.

– Huoli Varsinais-Suomen koronatilanteesta on suuri. Tartuntoja tulee hyvin moninaisista lähteistä eikä mikään ryhmä ole koronatartunnalta turvassa. Meillä on runsaan viikon ajan ollut voimassa käytännössä kaikki leviämisvaiheen suositukset, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo koronakoordinaatioryhmän tiedotteessa.

– Tietoomme on tullut, että kokoontumisia järjestetään suosituksista ja rajoituksista huolimatta. Valitettavasti kaikkialla maskia ei edelleenkään käytetä säännöllisesti, vaikka enemmistö noudattaa ohjeita hyvin, Rintala kertoo.

Koronakoordinaatioryhmän joulukuun alussa antamat suositukset liikkumisen ja kontaktien vähentämisestä ovat voimassa 23. joulukuuta saakka. Koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran viimeistään tiistaina 15. joulukuuta.

Nyt jäljitetyksi saaduista tapauksista noin neljännes on tullut omasta perheestä ja lähipiiristä, kertoo ryhmä. Myös työpaikoilla ja pitkäaikaisen hoidon yksiköissä on testattu runsaasti koronapositiivisia. Tällä hetkellä tunnistetaan 39 prosenttia tapauksista, mutta luku nousee, kun tartunnanjäljitys etenee.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus on edelleen noussut, ja on nyt 136 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden (6.12. luku oli 103). Näytteitä on otettu runsaasti, ja positiivisten näytteiden osuus on nyt 4,1 prosenttia.

Tyksissä on sairaalahoidossa tällä hetkellä 13 potilasta. Tartuntamäärien valossa on odotettavissa, että koronapotilaiden määrä nousee lähipäivinä edelleen.

– Tilastomme mukaan sairaalahoitoon joutuu hieman yli 10 prosenttia yli 50-vuotiaista koronavirustaudin saaneista potilaista. Sairaalaan joutuneista tehohoitoa tarvitsee noin 20 prosenttia. Hoitoajat tehohoidossa ovat jopa viikkojen mittaisia. Kysymys ei ole lievästä taudista, vaan tilanne on vakava. Riski sairaaloiden ylikuormitukseen on siis olemassa hyvästä varautumisesta huolimatta, mikäli tilanne edelleen vaikeutuu, Pietilä sanoo tiedotteessa.

Alle 50-vuotiaista koronavirustartunnan saaneista sairaalahoitoa tarvitsee keskimäärin kaksi prosenttia.