Koronan pikatestien laajat saatavuusongelmat vaikuttavat myös Suomeen – Huslab kehottanut käyttämään erityistä harkintaa pika-pcr-testin käytössä

Koronaviruksen pika-pcr-testien analyysiin käytettävissä testikaseteissa on monimutkaisen tuotannon vuoksi ollut maailmanlaajuisia saatavuusongelmia jo pitkään.

Ongelmat vaikuttavat myös Suomeen. Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab on saatavuusongelmien vuoksi pyytänyt henkilökuntaa käyttämään erityistä harkintaa pika-pcr-testien tilaamisessa. Ohjeistus on ollut voimassa parisen kuukautta, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Husissa pikatestejä käytetään pääosin päivystykseen tuleville potilaille, joita otetaan sisään sairaalaan tai joille suunnitellaan jotain toimenpidettä, Lehtonen kertoo.

Tilannetta helpottaa se, että myös tavanomaisen koronatestin tulokset saadaan ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella nopeasti, jopa muutamassa tunnissa.

– Toivomme, että pika-pcr-testiä käytettäisiin vain silloin, kun on todella tunneista kyse sen asian kanssa, Lehtonen sanoo.

Merkitys korostuu, kun keskuslaboratorioon on matkaa

Pikatestissä pcr-näytteen tutkimus tapahtuu laitteeseen asetettavan testikasetin sisällä, kertoo ylilääkäri Tytti Vuorinen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Kertakäyttöisessä kasetissa voidaan tutkia vain yksi näyte kerrallaan, ja tulos tulee noin tunnissa. Massatestaukseen menetelmä ei siis sovellu.

Myös Varsinais-Suomessa pikatestikasettien toimitusvaikeudet ovat tiedossa. Toistaiseksi käytössä olleilla testeillä on Turussa kuitenkin pärjätty, sillä pika-pcr-testausta tehdään vain päivystyksessä.

Husissa testikasetteja on Lehtosen mukaan varastossa kenties parin viikon tarpeisiin.

– Sanotaanko näin, ettei ole mitään akuuttia hätää tullut, mutta ei nyt ihan ole voitu turvallisinkaan mielin olla.

Jos tavallisten koronatestien tuloksen saamisessa kestäisi merkittävästi kauemmin, pikatestien vähyydestä tulisi Lehtosen mukaan jo todellinen ongelma.

Pikatestien merkitys korostuukin erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskussairaaloissa, joista välimatka Helsingin keskuslaboratorioon on pidempi.

– Se tekee heti tuntien viiveen analyysiin. Sen takia on tärkeää, että paikan päällä on jonkinlainen kapasiteetti tehdä näitä testejä, kun niillä on oikeasti kiire, Lehtonen sanoo.

Alun perin ajatuksena oli käyttää pika-pcr-testejä myös esimerkiksi lentokentillä, Lehtonen kertoo. Koska materiaalia ei kuitenkaan ole ollut riittävästi, aikomus on jäänyt toteuttamatta.

Kasettituotannon laajentaminen on hidasta

Huslabin pika-pcr-testeissä käytetään pääasiassa suomalais-ranskalaisen Mobidiag-yhtiön laitteistoa. Lehtonen myöntää saatavuusongelmien olevan harmittavia, sillä kotimainen vaihtoehto valittiin juuri paremman toimitusvarmuuden toivossa.

Mobidiagin toimitusjohtajan Tuomas Tenkasen mukaan ongelma on sama kaikilla valmistajilla ympäri maailman: Testikasetit ovat monimutkaista teknologiaa, ja niitä voidaan valmistaa vain automatisoiduilla linjastoilla.

Ennen koronaa teknologiaa on käytetty muiden näytteiden analysointiin. Pandemian aiheuttamaa kysyntäpiikkiä ei kukaan olisi voinut ennakoida, Tenkanen sanoo.

Kaikki toimijat pyrkivät nyt kasvattamaan kapasiteettia, mutta se on hidasta. Ensi vuoden loppuun mennessä Mobidiagin on kuitenkin määrä nelinkertaistaa kasettien tuotanto.

– Meitä lähestytään ihan joka puolelta maailmaa. Käytännössä kaikki, minkä pystyy tuottamaan, menisi kaupaksi, Tenkanen sanoo.

Suomen lisäksi Mobidiag toimittaa testikasetteja Ranskaan, Ruotsiin ja Britanniaan. Tenkasen mukaan Suomea on kuitenkin toimituksissa priorisoitu.

Massatestauslaitteiden kohdalla vastaavia kapasiteettiongelmia ei Tenkasen mukaan ole, sillä niiden tuotantoketju on hyvin erilainen.

Ilmo Ilkka, Maiju Ylipiessa

STT

