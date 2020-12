Koronarajoitukset jatkuvat Varsinais-Suomessa 10. tammikuuta asti

Varsinais-Suomen koronakoordinaatiotyöryhmä jatkaa koronan leviämisen ehkäisemiseksi annettuja suosituksia 10. tammikuuta saakka. Suositus annettiin tiistaina, koska koronaviruksen tapausmäärät ovat edelleen hyvin korkeat.

Maakunnassa on todettu viime viikolla kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla.

Koronatapausten kokonaismäärä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli sunnuntaina 2385. Ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on 153,3 100.000:a ihmistä kohden. Tämä on yli koko maan keskiarvon. Varsinais-Suomi on koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että joulukuun alussa annettujen suositusten voimassaoloa jatketaan pääosin 10. tammikuuta asti.

Kaikki julkiset sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja kuntosalit, suositellaan kokonaan suljettavaksi 27. joulukuuta asti.

Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin ja niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.

Joulua, vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia kannattaa viettää vain oman ydinperheen kesken. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä asuvien ikääntyneiden ja riskiryhmien luona saa vierailla korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan maski päällä.

Koordinaatiotyöryhmä arvioi tilannetta uudelleen vielä ennen vuodenvaihdetta.