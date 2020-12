Koronavirustartuntoja on todettu jo yli 75 miljoonaa

Maailmassa on todettu jo yli 75 miljoonaa koronavirustartuntaa. Uutistoimiston Reutersin mukaan tartuntoja on vähän yli 75 miljoonaa, kun taas yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt 76 miljoonaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti tilastoitu lähes 1,7 miljoonaa.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan tartuntojen määrä on yhä nousussa ainakin 54 maassa.

Suurin osa koronatartunnan saaneista on toipunut. Tilastosivusto Worldometerin mukaan toipuneita on yli 53 miljoonaa.

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT