Kovuutta ja keltaisia – Jami Siirtola jatkaa ensi kaudellakin SalPan keskikentän keskustassa

Vuosimallin 2021 SalPan keskikenttä on erittäin laadukas jo ennen joulua 2020.

Viime kauden arvokkaimman pelaajan Mikke Louhelan lisäksi seurassa jatkaa kauden 2019 arvokkain pelaaja Jami Siirtola. Siinä missä Louhela asettaa standardin syöttöjen laadulle ja pelinrakentamiselle, asettaa Siirtola standardin pelikovuudelle.

– Jamin fyysinen preesens ja kontaktipelaaminen on meidän nuorten pelaajien vaatimustason kannalta todella tärkeää. Hän näyttää jo treeneissä, miten kovaa tilanteisiin pitää mennä, SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen kertoo.

Viime kauden TPS:n liigajoukkueessa aloittaneen ja SalPassa päättäneen Siirtolan pelityyli muistuttaa entistä italialaislegenda Gennaro Gattusoa. Kummallakin 178-senttisellä pelaajalla on ollut urallaan vaikeuksia säätää pelikovuus sopivalle tasolle.

Siirtola on pelannut SalPassa 45 ottelua ja ottanut 26 varoitusta. Peliaikaan suhteutettuna varoituksia on tullut enemmän kuin yksi per 90 minuuttia.

– Pitää muistaa, että muutama vuosi sitten hänen ylilyöntinsä tarkoittivat punaisia kortteja. Nyt ne ovat keltaisia ja oikeasti tyhmien keltaisten määrä on pudonnut, Virtanen muistuttaa.

Yhtä kaikki, Siirtolan ollessa kokoonpanossa SalPan pistekeskiarvo on ollut kahtena edellisenä kautena käsittämättömät 1,12 pistettä enemmän kuin ilman Siirtolaa. Se kertoo hänen merkityksestään enemmän kuin isokaan kasa keltaisia.

SalPalla on tällä hetkellä virallisesti kymmenen sopimuspelaajaa. Seuran on tarkoitus julkaista lisää sopimuksia lähiviikkoina.

Viime kauden avainpelaajista Lucas Gabrielsson etsii edelleen seuraa.

– Hänestä ollaan kiinnostuneita ylemmillä sarjatasoilla, Virtanen tietää.

Viime kauden maalitykki Olli Jakonen on ainakin käynyt Veikkausliigassa pelaavan KuPSin harjoituksissa, mutta seura ei ole tiedottanut asiasta vielä sanallakaan.

Gabrielsson ja Jakonen ovat sen tason pelaajia Kakkoseen, että SalPassa ollaan luonnollisesti erittäin kiinnostuneita, mikäli pelipaikkaa ei ylemmiltä sarjatasoilta aukea.

SalPan joukkueen rakentamiseen saattaa vaikuttaa myös HIFK:n sekava omistajakuvio. Mikäli HIFK:lle ei myönnetä liigalisenssiä, liigapaikka siirtynee Turun Palloseuralle. Ja jos TPS pelaa liigaa, vapautunee joukkueen nykyisestä harjoitusvahvuudesta pelaajia, joista SalPakin on kiinnostunut.

SalPan edustusjoukkue aloittaa harjoittelun suunnitelmien mukaan 19. tammikuuta.

Tällä hetkellä seurassa vietetään hiljaiseloa koronarajoitusten ja Urheilupuiston tekonurmen lämmitystauon vuoksi. Tekonurmen lämmitys lopetettiin 14. joulukuuta ja aloitetaan uudelleen 15. tammikuuta.

SalPan sopimustilanne 2021

Puolustus:

Valtteri Peltola (2000)

Juho Henttinen (2003)

Vilho Ståhlström (2003)

Keskikenttä:

Severi Jaatinen (2000)

Severi Keskitalo (2000)

Akseli Auranen (2000)

Otto Rautiainen (2004)

Mikke Louhela (1997)

Jami Siirtola (1996)

Hyökkäys:

Luiyi Laguerre (2001)