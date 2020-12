Krista Pärmäkoski ei enää mieti suksien polttamista, vaan odottaa Tour de Skin olevan alku hyvälle lopputalvelle

Usean talven ajan Suomen maastohiihtomaajoukkueen ykkösnaisena lykkinyt Krista Pärmäkoski oli kuukausi sitten oudossa tilanteessa. Loppusyksyn sairastelut pilasivat tärkeitä harjoitusviikkoja, ja maailmancupin avauksessa Rukalla tulokset jäivät todella vaisuiksi.

Tuon jälkeen Pärmäkoski on keskittynyt harjoitteluun ja lähtee luottavaisin mielin perjantaina alkavalle Tour de Skille.

– Kuukausi sitten olin polttamassa jo suksia, mutta nyt tilanne on eri, Pärmäkoski kertoi tiistaina julkaisemallaan haastattelunauhalla.

Rukalla Pärmäkoski karsiutui sprintissä, jäi 33:nneksi mielimatkallaan kympin perinteisellä ja jätti vapaan takaa-ajon väliin. Edellisvuoden kympin perinteisen kakkosen meno oli todella tukkoista, mutta joulukuun harjoituksissa esimerkiksi Rovaniemen maajoukkueleirillä meno on maistunut.

– Valmistautuminen Tourille on mennyt hyvin. Olin Rovaniemellä joulupäivään asti ja lähdin sitten ajamaan Etelä-Suomeen, kun tuli viikonlopuksi sen verran kovat pakkaset. Päätin lähteä etelään ja tein sunnuntaina Lahdessa ensilumenladulla viimeisen valmistavan harjoituksen.

Pärmäkoski on kirinyt kiinni terveenä olleiden etumatkaa ja kuvailee Touria uudeksi tulemiseksi.

– Olen kuukauden myöhässä olotilan suhteen. Nyt kun fiilis on löytynyt, uskon että tulee hyvä turnee ja lopputalvi. Palautuminen on selkeästi parempaa. Kroppa ja harjoitukset toimivat.

Toblachiin tai kotiin

Tour de Ski käynnistyy perjantaina Sveitsin Val Müstairissa, missä naiset hiihtävät avauskilpailu sprintin jälkeen lauantaina kympin perinteisen ja sunnuntaina kympin vapaan kilpailun.

– Lähden Tourille uudesta tilanteesta, kun alkutalvi ei ole mennyt hyvin. Tourilla tulee hyvin haasteelliset kolme ensimmäistä kilpailua, koska ne hiihdetään korkealla, ja meillä on majoitus alhaalla. En ole koskaan kokeillut tällaista komboa. Se on iso arvoitus, miten se tulee toimimaan, Pärmäkoski tuumi.

Pärmäkoski lupaa hiihtää kolme ensimmäistä kilpailua ja arvioi sitten tilannetta uudestaan. Mikäli hiihto kulkee ja kroppa toimii, jatkaa hän kilpailua, kun kiertue siirtyy Italian Toblachiin ja sen jälkeen Val di Fiemmeen.

– Jokaisen osakilpailun jälkeen seurataan, missä tilassa kroppa on. Kolme ensimmäistä kilpailua hiihdän, ja sitten katsotaan tilannetta.

– Fiemmen pertsan kymppi on tärkeä, Pärmäkoski nostaa esiin yhden myöhemmistä kilpailuista.

Lähelle maksimaalista suorittamista

Norjalaiset eivät ole mukana Tour de Skillä, joten tulosliuskan kärkipäähän aukeaa tilaa muille. Pärmäkosken lisäksi Suomen naisista Kerttu Niskasella on mahdollisuudet menestymiseen.

– Norjalaisia ei nähdä, joten se muuttaa kärkeä. Voittajasuosikki (Therese Johaug) puuttuu viivalta, mutta kaikista muista maista on kaikki viivalla. Vähän latistaa, mutta kovat kisat saadaan aikaan, Pärmäkoski lupasi.

Pärmäkoski suhtautuu mahdollisuuksiinsa maltillisesti. Palkintokorokkeelle pääseminen yksittäisessä kilpailussa olisi nappionnistuminen. Rukan pettymysten jälkeen sijoitukset kärkikymmenikköön kelpaavat.

– Tourilta pitäisi jäädä käteen hyviä suorituksia, jotta olisin tyytyväinen. Pitäisi päästä lähelle omaa maksimaalista suorittamista. Jos tulee yksittäisiä hyviä suorituksia, niin on koko Tourillakin korkealla.

Petteri Ikonen

STT

