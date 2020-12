KRP epäilee viittä Helsingin Sanomien työntekijää turvallisuussalaisuuden paljastamisesta

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Helsingin Sanomien kolme vuotta sitten julkaisemaan juttuun Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen alaisesta Viestikoekeskuksesta. KRP:n mukaan viittä Helsingin Sanomien työntekijää epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Tutkinnanjohtaja Kai Käkelän mukaan on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. Tutkintapyynnön asiassa teki Puolustusvoimien pääesikunta.

