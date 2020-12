Kuin elokuvissa

Amerikkalainen elokuvaohjaaja Francis Coppola lensi koronasta huolimatta Suomeen puhumaan elokuvasta. Karanteeniaikaa hän vietti Lapissa, koska pojantytär halusi nukkua jäähotellissa.

Todistettavasti Lapissa on siis tänä talvena käynyt tähän mennessä ainakin kaksi ulkomaalaista turistia, lapsenlapsi isoisänsä kanssa. Varmistamatta on, mikä osuus elinkeinoministeri Mika Lintilällä on asiassa.

Coppola on Suomessa vieraillessaan ollut todennäköisesti autuaan tietämätön tapahtumasta, joka samaan aikaa vavisutti kansakuntaa: sote-uudistus lähti hallitukselta eduskuntaan.

Tunnelma oli haikea. Poikaa oli kasvatettu peräkamarissa pitkään, ja äiti oli jo ajatellut, että se on niin kuin suomalaisten klassikoiden, Pekko Aikamiespoika ja Eemeli -elokuvien päähenkilöt, jotka eivät lähde minnekään, ja jos lähtevät, tulevat kiltisti takaisin.

Ja voihan tässä vielä käydäkin niin kuin Molskis, sanoi Eemeli, Molskis! -rainassa, jonka lopuksi kotiin palaava päähenkilö antaa köyhille vanhemmilleen nipun seteleitä, heittäytyy pitkälleen ja pyytää herättämään vasta, kun rahat loppuvat.

Itse asiassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarina on tuttu ihan muista filmiyhteyksistä, Kummisote-trilogiasta. Siinä kuvataan poliittisten ja taloudellisten aktoreiden kamppailua sosiaali- ja terveydenhuollon herruudesta.

Markkinat ovat laajat, ja panokset korkeita. Kunniallisten toimijoiden periaate on ollut, että huumeisiin ei kosketa, mutta lääkkeitä saa määrätä enemmän kuin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sallii.

Terveet tutkitaan sairaiksi, ja sairaat hoidetaan, samoin vanhukset. Suojelurahaa peritään niin kauan, että saadaan verotusoikeus. Uhkaavien kiertoilmaisujen ”tarjous, josta ei voi kieltäytyä” ja ”olet veljeni, ja rakastan sinua” rinnalle on tullut ”hyvinvointialue”.

Toisaalta, onko syytä olettaa, että sote-uudistus ei onnistuisi suunnitellusti? Onhan Coppolakin tehnyt kolmannesta Kummisedästä parannellun version, joka tuli julki juuri ennen Suomen vierailua.

Eikä tässä vielä kaikki. Epävarmuutta maailmaan tuonut korona on saanut maailmankuulun ohjaajan hiomaan myös Vietnamin sotaan sijoittuvaa elokuvaansa aikamääreeltään varovaisemmaksi.

Ilmestyskirja! Ehkä ensi vuonna!