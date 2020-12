Kulkutauti, talouskriisi ja heikentyneet kansainväliset suhteet – Biden kohtaa suuremmat haasteet kuin yksikään presidentti modernina aikana

Kun Joe Biden aloittaa Yhdysvaltain 46. presidenttinä 20. tammikuuta, saa hän eteensä läkähdyttävän listan erilaisia haasteita, joita hänen odotetaan lähtevän ratkomaan.

Maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen työ ei ole koskaan helppo, mutta Bidenin aloitustilanteelle on vaikea löytää vertailukohtaa viime vuosikymmeniltä. Sekä Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen että Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen näkevät, että Biden astuu virkaan vaikeammassa toimintaympäristössä kuin yksikään presidentti sitten toisen maailmansodan.

– Barack Obama sanoi, että Biden tulee Valkoiseen taloon vielä huomattavasti vaikeammassa tilanteessa kuin hän. Se on jotenkin kuvaavaa, kun Obama kuitenkin aloitti edellisen ison talouskriisin jälkihöyryissä, Sinkkonen sanoo.

– Ei äkkiseltään tule mieleen montaa yhteiskuntaan tai politiikkaan liittyvää asiaa, jonka kanssa Bidenilla olisi helppoa, Heiskanen toteaa.

Usein uudella presidentillä on lyhyt poliittinen kuherruskuukausi, jonka aikana hänelle annetaan mahdollisuus totutella virkaansa ja yrittää toteuttaa politiikkaansa. Bidenille tällaista tuskin on kuitenkaan luvassa, vaan hän saa heti pöydälleen monta kriisiä.

Korona on presidenttikauden kohtalonkysymys

Bidenin akuutein ja keskeisin haaste on koronaviruspandemia, joka on piinannut maailmaa pian vuoden ajan. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa viime viikkoina keskimäärin noin 2 000 päivässä, ja yhteensä virus on tappanut jo yli 330 000 amerikkalaista.

Rokotukset alkoivat Yhdysvalloissa tässä kuussa, ja pandemian loppu on sitä kautta näköpiirissä, mutta vielä ainakin Bidenin presidenttikauden ensimmäisten kuukausien aikana koronaviruksen odotetaan dominoivan julkista keskustelua.

– Kansainvälisen uskottavuudenkin kannalta on todella tärkeää, että Yhdysvallat onnistuu rokotusohjelman pystyyn laittamisessa ja rokottamisprosessissa. Mielestäni se on Bidenille koko presidenttikauden jatkon kannalta sellainen kohtalonkysymys, että miten nämä seuraavat kuukaudet menevät, toisaalta pandemian akuutin hoidon ja toisaalta rokotteiden suhteen, Sinkkonen arvioi.

Biden on jo sanonut aikovansa määrätä presidenttikautensa ensimmäisten sadan päivän ajaksi maskipakon liittovaltion rakennuksiin ja muihin paikkoihin, joissa hallinnolla on määräysvalta. Hän pyrkii muutenkin viestimään, että hänen hallintonsa suhtautuu virukseen vakavammin kuin väistyvä Donald Trumpin hallinto.

Talouselvytyksen tarve jatkuu

Pandemia on tuonut mukanaan kansanterveydellisten haasteiden ohella myös talouskriisin, johon Bidenin täytyy löytää lääkkeitä. Taloustilanne kulkee siinä mielessä käsi kädessä koronaviruksen kanssa, että mitä nopeammin pandemia saadaan rokotusten myötä aisoihin, sitä nopeammin rajoitustoimet saadaan poistettua ja talous voi alkaa toimia edes suurin piirtein normaalisti.

Vaikka Yhdysvaltain talous lähti elpymään nopeasti koronaviruksen ensimmäisen aallon hiipumisen jälkeen, on tautitilanteen paheneminen loppuvuonna lisännyt taas myös talouden haasteita. Työttömyys on yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa, eikä talous pärjää vielä vähään aikaan ilman liittovaltion tukea.

Joulun alla kongressi pääsi kuukausia kestäneen kiistelyn jälkeen sopuun 900 miljardin dollarin korona-apupaketista, mutta demokraatit ovat jo antaneet ymmärtää, että ensi vuonna tarvitaan lisää elvytystä. Apupakettien ja muiden taloustoimien läpi saamisessa keskeistä on se, millaiseksi Bidenin hallinnon ja kongressin suhde muotoutuu. Se taas riippuu paljon siitä, saavatko demokraatit senaatin haltuunsa. Tämä ratkeaa tammikuun alussa Georgian uusintavaaleissa.

Vaikka senaatti pysyisi republikaanien hallinnassa, ei ole varmaa, miten senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell tulisi toimimaan. Obaman ollessa presidenttinä McConnell pyrki johdonmukaisesti estämään kaikki tämän aloitteet.

– Ei tiedetä, minkälainen yhteistyöhalukkuus McConnellilla on tällä kertaa. Onko jotain tällaista kalkulointia, jonka takia esimerkiksi kannattaisi tehdä yhteistyötä, Heiskanen sanoo.

– McConnellhan on ovelista ovelin poliitikko. Ja hänellä ei ehkä ole samanlaista antipatiaa Bidenia kohtaan kuin hänellä oli Obamaa kohtaan.

Biden on pitkän uransa aikana tullut tunnetuksi poliitikkona, joka pystyy tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen, joten periaatteessa hänellä voisi olla eväitä rakentaa toimivammat suhteet republikaaneihin.

Epäilyksen siemen kylvetty ulkopolitiikkaan

Ulkopolitiikassa Bidenin suurimpia haasteita on liittolaissuhteiden parantaminen. Hän on kertonut tavoitteekseen palauttaa Yhdysvallat kunnioitetuksi kansainväliseksi johtajaksi, mutta se ei ole Trumpin kauden jälkeen aivan yksinkertaista.

– Luottamusta on vaikea lähteä rakentamaan tilanteessa, jossa se epäilyksen siemen on ikään kuin kylvetty Yhdysvaltojen kansainvälisen roolin pysyvyydestä, sanoo Sinkkonen.

Yhdysvaltain ulkopolitiikka oli vuosikymmenien ajan suhteellisen johdonmukaista riippumatta siitä, oliko Valkoisessa talossa demokraatti vai republikaani. Trump toi kuitenkin mukanaan ison muutoksen unilateralistiseen suuntaan, ja nyt maailmalla tiedetään, että Yhdysvaltain sisäpolitiikka voi tuoda radikaaleja heilahduksia ulkopolitiikkaan.

Vaikka Biden on luvannut palauttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan totutummille raiteille, on sekä Yhdysvaltain liittolaisten että kilpailijoiden piirissä epäilyksiä suunnanmuutoksen pysyvyydestä.

Bidenilla on kuitenkin vahva intressi parantaa suhteita Yhdysvaltain liittolaisiin Euroopassa ja Aasiassa, eikä Washingtonista varmasti tule samanlaista kritiikkiä liittolaisten suuntaan kuin Trumpin kaudella. Sinkkonen kuvailee Bidenia transatlanttisimmin ajattelevaksi presidentiksi sitten George H.W. Bushin, joka oli presidenttinä 1989-1993.

Sinkkonen uskoo, että liittolaiset antavat Bidenille aikaa laittaa ulkopolitiikkansa pystyyn, etenkin kun pandemia vie alussa presidentin huomiota.

– Vaikka siinä nyt hetki menisi, ei sieltä varmasti mitään suoranaista kritiikkiä ihan heti rupea tulemaan. Kyllä se (Bidenin voitto) sellainen kollektiivinen ulospuhallus oli monissa pääkaupungeissa.

Ulkopolitiikassa haasteita tuo myös jatkuvasti vahvistuva Kiina ja uusi suurvaltakamppailun aikakausi. Washingtonissa on nyt laaja yhteisymmärrys siitä, että Kiinaa on haastettava lujemmin kuin aikaisemmin. Biden siis tuskin tuo suurta muutosta Trumpin Kiina-politiikkaan, mutta ainakaan samanlaista kauppasodankäyntiä ei todennäköisesti nähdä.

Murheita on myös Lähi-idässä, jossa mahdollinen palaaminen Iranin ydinsopimukseen on selvitettävien asioiden listalla.

Pariisin ilmastosopimuksessa mahdollisuus pikavoittoon

Myös ilmastonmuutos on yhä akuutimpi ongelma koronapandemian tuomasta hetkellisestä päästövähennyksestä huolimatta. Biden on luvannut palauttaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimukseen, ja hän osoitti sitoutumistaan ilmastokriisin hillitsemiseen myös nimittämällä ex-ulkoministeri John Kerryn hallintoonsa ilmastolähettilääksi.

Ilmastosopimukseen palaaminen on Sinkkosen mukaan esimerkki tietyllä tavalla helpoista poliittisista voitoista, joita Bidenin on mahdollista saavuttaa nopeasti kansainvälisellä areenalla. Toinen vastaava on Yhdysvaltain palauttaminen toimijaksi Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa, mitä moni liittolaismaa toivoo.

– Ne ovat sellaisia helppoja vetoja, joissa Yhdysvallat palaa pöytiin ja näyttää siten, että Biden on aloittanut ulkopolitiikassa aktiivisesti.

Tällaiset ”pikavoitot” ovat mahdollisia, koska ulkopolitiikassa Yhdysvaltain presidentillä on paljon enemmän liikkumatilaa ilman kongressinkin tukea kuin sisäpolitiikassa.

Trumpin pitkä varjo

Yksi suurimmista haasteista uudelle presidentille on hänen edeltäjänsä Trump, joka ei varmasti lakkaa olemasta keskeinen vaikuttaja Yhdysvaltain politiikassa. Biden on puhunut paljon halustaan yhdistää kansaa, mutta siitä ei tule helppoa.

– Trumpilla on valtava kannattajakunta, joka seuraa presidenttiä kuin kulttia tai urheilujoukkuetta. Heille faktat ovat samantekeviä, he menevät vain hurmoksen voimalla. Siihen tietysti perustuu se, että monet republikaanit eivät julkisuudessa uskalla sanoa mitään, koska he pelkäävät Trumpin kannattajakuntaa, Heiskanen kuvailee.

Bidenin etu olisikin, että Trumpin vaikutusvalta republikaanien keskuudessa hiipuisi. Silloin republikaanien kanssa olisi todennäköisesti helpompi tehdä yhteistyötä kongressissa.

Bidenia ei auta sekään, että Trump ei ole suostunut tunnustamaan vaalitappiotaan, ja virallinen vallansiirtoprosessi pääsi alkamaan monta viikkoa totuttua myöhemmin.

– Yhdysvaltojen presidenttisiirtymässä on valtava prosessi saada uudet virkamiehet ja kaikki nimitykset. Kun transitiovaihetta ei päästy aloittamaan jouhevasti, se tulee vaikeuttamaan ihan semmoista käytännön toimivuutta, Heiskanen sanoo.

Myrskyisä vallansiirto ei myöskään ole kohentanut Yhdysvaltain imagoa maailman johtavana demokratiana, vaan on pikemminkin ollut propagandavoitto maan autoritaarisille haastajille.

Kansan yhdistäminen on hankalaa

Yhteiskunnan jakolinjatkin ovat syvemmät kuin koskaan, ja erilaista kuohuntaa on enemmän kuin pitkään aikaan. Toisaalta Yhdysvaltoja ovat puhuttaneet rotuasiat ja Black Lives Matter -liike, toisaalta viime vuosina äärioikeistoliikehdintä ja salaliittoteoriat ovat saaneet enemmän jalansijaa.

Bidenille tuottaa varmasti haasteita myös demokraattipuolueen pitäminen yhtenäisenä. Vaalikamppailun ajan se onnistui melko hyvin, mutta jakolinjat puolueessa ovat selkeitä, ja puolueen progressiivinen siipi haluaa todennäköisesti presidentti Bidenilta vastinetta kuuliaisuudelleen.

Heiskasen mukaan demokraattien vasemmalla laidalla koetaan, että heidän ääntään ei ole kuunneltu etenkään terveydenhuoltoasioissa. Bidenin täytyykin pyrkiä pitämään vasen siipi tyytyväisenä menettämättä kuitenkaan poliittisen keskikentän tukea. Biden on tähän asti tehnyt paljon kädenojennuksia maltillisten republikaanien suuntaan.

Jos Biden ei saa pidettyä puoluettaan suhteellisen yhtenäisenä, on hänen vaikea saada aloitteitaan kongressissa läpi, vaikka demokraatit saisivat senaatin haltuunsa.

Anssi Rulamo

STT

