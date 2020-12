Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin syytteiden käsittely alkaa valmisteluistunnossa Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kulttuurineuvos Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä. Kyseessä on valmisteluistunto, johon Baltzarin ei ole velvoitettu saapuvan paikalle. Varsinainen pääkäsittely alkaa ensi viikolla.

Epäiltyjen rikosten uhreina on seitsemän 1980-2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa uhreista on ollut epäiltyjen rikosten tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Baltzarin epäillään tutustuneen tyttöihin ja nuoriin naisiin Helsingissä ja värvänneen heidät pyörittämäänsä teatteritoimintaan. Lisäksi hänen epäillään houkutelleen uhreja ensin käymään ja lopulta asumaan luonaan. Baltzarilla on ollut asunnot Tammisaaressa ja Rautalammilla.

Baltzarin lisäksi asiassa on syytettynä kaksi naista avunannoista ihmiskaupparikoksiin. Toisen heistä on epäilty itsekin joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

Baltzar oli tutkinnan aikana tutkintavankeudessa lähes vuoden. Hänet vapautettiin marraskuussa ja määrättiin matkustuskieltoon.

HS haastatteli 18:aa tyttöä ja nuorta naista

Helsingin Sanomat julkaisi marraskuussa 2019 laajan jutun, jossa kerrottiin Baltzarin manipuloineen, lähennelleen ja kontrolloineen teatteriyhteisöönsä kuuluneita alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia.

Lehti haastatteli juttua varten kahdeksaatoista tyttöä ja nuorta naista, joilla oli omakohtaista kokemusta Baltzarin kanssa työskentelystä. Useat kokivat, että harjoituksissa Baltzaria tuli miellyttää, jos halusi päästä tämän suosioon tai saada merkittäviä rooleja.

Lehti kertoi myös, että Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) oli julkaissut jo vuonna 2012 hyvin kriittisen raportin Baltzarin teatterin toiminnasta. Humakin raportissa todettiin muun muassa, että Baltzarilla ”on pyrkimys erityisen vahvaan ja läheiseen ohjaussuhteeseen opiskelijoiden kanssa”.

