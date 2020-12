Kuusjoen Raatalaan nousee seudun suurin kota

Kuusjoen ukkokerholaiset ovat laittaneet hihat heilumaan ja ryhtyneet rakentamaan Raatalaan grillikotaa, joka on valmistuessaan seudun suurimpia. Kodassa on tilaa 25–30 hengelle.

– Ihan lähialueelta ei pitäisi löytyä toista yhtä isoa kotaa, sanoo Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry:n puheenjohtaja Pentti Vesanen .

Kymmenen miehen poppoo on käynyt marraskuun alusta lähtien talkoissa kaksi kertaa viikossa. Työ aloitettiin maan kuorimisella mullasta ja sammalesta, jotta saatiin kallio näkyviin. Sen päälle tehtiin perustus kevytbetonilaatoista, ja nyt seinät ovat kohonneet jo korkealle. Kun 14. talkoopäivä on takana, niin kattokin on jo noussut paikoilleen.

– Työ on sujunut hyvinkin nopeasti, kun ottaa huomioon, että kaikki on tehty alusta asti itse ja puutavarakin on jouduttu ensin muotoilemaan, Vesanen toteaa.

Kodan pitäisi valmistua tammi-helmikuussa, ja avajaispäivänä sen luona aiotaan järjestää yhteislaulutilaisuus ulkona. Valmis kota on ilmaiseksi oman yhdistyksen jäsenten käytössä, mutta sitä voi vuokrata käyttöönsä kuka tahansa.

– Tarkoitus on, että vuokrauksella saataisiin tuettua yhdistyksemme toimintaa, Vesanen summaa.

Alkusysäys rakennusprojektin käynnistämiseen oli yksinkertainen.

– Korona, Vesanen toteaa.

– Kun toiminta sisätiloissa suositeltiin lopettamaan ja ukkokerho on tottunut tekemään, jotain piti keksiä. Sitten Haapasen Kimmo sanoi, että hänellä on paikka ja materiaalia, ruvetkaa tekemään vaan.

Kotaa ryhdyttiin rakentamaan Haapasen lahjoittamasta havupuusta hänen mailleen Mäentien varrelle. Rakennus sijaitsee lähellä Humpparallin pitopaikkaa. Kodan nimeksi tuleekin Humppamutteri, sillä se on kahdeksankulmainen. Sen keskelle tulee tulisija ja seinustoille penkit.

Kodan suunnittelu on Osmo Haatajan , Teuvo Välitalon ja Jorma Koposen käsialaa. Heidän kanssaan rakennustöissä ovat olleet Kimmo Haapanen, Erkki Virtanen , Pauli Eskola , Reino Laaksonen , Raimo Nikander, Markku Tuominen ja Pentti Vesanen.

Humppamutteri on tehty kokonaan talkootyöllä ja lahjoitusvaroin. Ensin hankkeeseen piti hakea Leader-rahoitusta, mutta sitä olisi saatu vasta ensi kesäksi.

– Me ajattelimme, että aloitamme rakentamisen nyt heti. Tarvikkeita on saatu lahjoituksena yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, Vesanen kertoo.

Elon Sora ja Sepeli on lahjoittanut työmaalle sepeliä, Rengas Turku kattovanerit, K-Rauta Maatalous Esko Lindholm betonia ja Kolmituote höylää penkkilaudat sekä lahjoittaa tulisijan.

– Vielä joudutaan kerjäämään ainakin vessa ja kattohuopaa. Huopaa on osittain eräs yritys jo luvannutkin.

Kodan viereen aiotaan rakentaa vielä puuvaja ja huussi, sekä mahdollisti myöhemmin myös laavu.

– Ja ensi kesänä tulee olemaan paljon kodan ympäristön siivoustalkoita, Vesanen mainitsee.

Laavu sijaitsee metsän reunassa, mäen päällä. Alue on ollut Kimmo Haapasella varastokäytössä. Autolla pääsee aivan perille asti.

– Ensin ajattelimme sijoittaa kodan kauemmas lammen rannalle, mutta sinne olisi ollut vaikeampi kulku. Tänne pääsevät nyt vanhat ja huonojalkaisetkin, Vesanen perustelee.

Kuusjoen Ukkokerho on toiminut jo vuosikaudet, mutta elokuussa se rekisteröityi yhdistykseksi. Samalla sen nimeksi tuli Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry. Miesten kerho otti virallisesti myös naiset mukaan, koska porukka on osallistunut Humpparalli-talkoisiin yhdessä nyt kahden vuoden ajan.

– Leideillä on toiminut pieni käsityöpiiri myös korona-aikana, kotioloissa. Jouluksi he ovat tehneet ikkunoihin valokransseja, Vesanen kertoo.

Yhdistyksen tarkoitus on tukea ja järjestää toimintaa ikäihmisille ja yksinäisille. Kerho on toiminut parin vuoden ajan Eläkeliiton alaisuudessa, mutta ensi vuoden alusta lähtien siitä tulee osa Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki salonseutulaiset. Tällä hetkellä jäseniä on Kuusjoen lisäksi Salosta ja Perttelistä.