Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille suunnatut palvelut tarjoavat apua läpi joulun

Joulu ei ole helppoa aikaa vaikeissa oloissa eläville, ja koronaviruksen luomat poikkeukselliset olot voivat pahentaa niitä. Lähisuhdeväkivallan uhreja halutaan muistuttaa siitä, että tukipalvelut auttavat myös joulunpyhinä. Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu auttavat vuoden jokaisena päivänä.

Palvelut on tarkoitettu kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ne auttavat sekä perheitä että yksin apua tarvitsevia. Myös chat-palvelut tarjoavat matalan kynnyksen apua.

– Nollalinjan puhelumäärät ovat viime vuosina nousseet juhlapyhien jälkeen, esimerkiksi joulun välipäivinä. Neuvoa ja tukea voi hakea jo silloin, kun herää ajatus, että onkohan tässä kyse väkivallasta tai kun kokee väkivallan uhkaa. Väkivaltaa voi ilmetä lähisuhteessa esimerkiksi taloudellisena painostamisena tai henkisenä kontrollointina, toteaa Nollalinjasta vastaava erityisasiantuntija Elisa Niklander Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä tiedotteessa.

Nollalinjapuhelut olleet kasvussa

Tänä vuonna Nollalinjan puhelumäärien kasvu on jatkunut. Menneen syksyn aikana Nollalinjaan soitettiin keskimäärin 60 puhelua vuorokaudessa. Nollalinja palvelee numerossa 080 005 005.

Nollalinjan päivystäjät palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi tulkkauspalvelun avulla Nollalinjalla voi keskustella venäjän, arabian, somalin, darin, farsin ja soranin kielellä.

Suomessa on 29 turvakodista koostuva turvakotiverkosto, joka palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Alkava vuosi tuo joitakin muutoksia turvakotiverkostoon. Uudellamaalla sijaitseva turvakoti Mona muuttuu vuoden alusta vain naisille tarkoitetuksi.

– Tämä muutos vastaa havaittuun tarpeeseen ja kansainväliseen velvoitteeseen. Uudellamaalla turvakotipalvelut pysyvät hyvin kaikkien asiakkaiden saavutettavissa, sillä alueella on kaiken kaikkiaan yhdeksän turvakotia, kertoo tiedotteessa turvakotipalvelujen kehittämispäällikkö Joonas PeltonenTHL:stä.

