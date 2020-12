Lappi säilytti johtonsa Monzan MM-rallissa

Fordin suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi piti niukasti Monzan MM-rallin kärkipaikan kilpailun viidennellä erikoiskokeella. Lappi hävisi ek:n voittaneelle Toyotan Sebastien Ogierille liki 10 sekuntia, mutta säilytti kisan piikkipaikan 2,8 sekunnin turvin ennen Hyundain Dani Sordoa.

– Kaikki on hyvin. Ajaminen on vain erittäin haastavaa, siinä se, Lappi summasi WRC:n verkkosivuilla.

Lapin ja monen muun kuljettajan ajaminen meni köröttelyksi neljännellä erikoiskokeella Hyundain Thierry Neuvillen ulosajon takia. Suomalainen jatkoi kuitenkin kisan kärjessä tuomareiden laskettua kuljettajille aikahyvitykset.

Toyotan Kalle Rovanperä kaasutteli viidennen erikoiskokeen toiseksi kovimman ajan jääden tallitoveristaan Ogierista kolme sekuntia. Kokonaiskisassa suomalaisnuorukainen on kuudentena, 25 sekuntia Lapin perässä.

Ogier jatkaa rallissa kolmantena ja MM-sarjaa johtava Toyotan Elfyn Evans neljäntenä.

Monzan kilpailu on MM-sarjan kauden viimeinen kisa. Evans johtaa sarjaa 14 pisteen erolla Ogieriin.

Rallissa ajetaan perjantaina vielä yksi erikoiskoe.

Paavali Pastila

STT

Kuvat: