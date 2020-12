Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella kirjattu jo yli 500 000 koronaan liittyvää kuolemaa

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella on kirjattu tähän mennessä jo yli 500 000 koronaan liittyvää kuolemaa, selviää uutistoimisto AFP:n virallisiin lukuihin perustuvista laskelmista.

Kyseessä on toinen alue maailmassa, jossa koronaan liittyvien kuolemien määrä on ylittänyt puolen miljoonan rajapyykin. 12 päivää aiemmin synkkä rajapyykki ylittyi Euroopassa.

Alueella on yhteensä 29 maata, joista eniten kuolemantapauksia on Brasiliassa ja Meksikossa.

Brasiliassa on määrällisesti toiseksi eniten koronakuolemia maailmassa. Maassa on kirjattu Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan yli 192 000 koronakuolemaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: