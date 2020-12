Latviassa kehitettiin automaattinen koronatestirobotti

Latviassa on kehitetty automaattinen koronatestirobotti, jonka uskotaan pienentävän tartuntariskiä koronanäytteiden käsittelyn yhteydessä. Riian Pauls Stradinsin yliopistollisen sairaalan opiskelijoista ja henkilökunnasta noin 500 on jo käynyt robotin ottamassa testissä.

Yksi robotin kehittäjistä, Didzis Gavars, arvioi, että vuorokauden ympäri käytössä oleva robotti voi rohkaista ihmisiä tulemaan testattavaksi.

Robotteja pyritään valmistamaan lisää, ja laite on valmistettu paikallisista materiaaleista. Tällä pyritään varmistamaan osien saatavuus koronapandemian aikana.

STT

