Bullsin valmistautuminen NBA-kauteen alkoi tappiolla Rocketsille – Markkanen heitti 13 pistettä hyvällä osumatarkkuudella

NBA-koripalloliigan Chicago Bulls hävisi kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa Houston Rocketsille pistein 104-125 kotihallissaan United Centerissä. Chicagon suomalaispelaaja Lauri Markkanen oli joukkueensa toiseksi paras korintekijä 13 pisteellä. Suomalainen antoi lisäksi yhden koriin johtaneen syötön, otti viisi levypalloa ja riisti kaksi kertaa, mutta menetti pallon neljä kertaa. Markkasen pelitilanneheittotarkkuus oli 5/8 ja kolmostarkkuus 3/5.

Chicagon tehokkain pelaaja oli 15 pistettä heittänyt Coby White, joka on noussut Bullsin ykköspelinjohtajaksi Tomas Satoranskyn ohi. Tulokas Patrick Williams oli Bullsin valopilkku ja keräsi 12 pistettä.

Houstonilta puuttui riveistä tähtipelaaja James Harden, joka haluaa siirtyä pois texasilaisryhmästä. Houston otti silti ohjat heti käsiinsä ja meni kolmessa minuutissa 14-2-johtoon. Bullsin ensimmäinen hyökkäys päättyi Markkasen harhasyöttöön ja puoliajalla Rockets johti 68-48.

”Se on erilaista”

Koronarajoitusten vuoksi Chicagon United Centerissä ei ollut katsojia, ja paikalla olleet toimittajatkin oli karkotettu tavanomaisilta paikoiltaan kauemmas kentästä.

– Se on erilaista. Monet pelaajat saavat energiaa faneilta, mutta tähän pitää tottua. Tällainen NBA on nyt. Mitä nopeammin sopeudumme siihen, sitä paremmin asiat sujuvat, Coby White sanoi NBC Sports Chicagolle.

Uusi päävalmentaja Billy Donovan on tuonut Bullsin hyökkäyspeliin lisää liikettä.

– Yritimme tehdä sitä, mutta emme lukeneet (puolustuksen) vaihtoja hyvin. Suurin asia oli, että meillä oli liikaa menetyksiä ensimmäisellä puoliajalla, ne tappoivat meidät. Mitä enemmän palloa liikutetaan, sitä alttiimpia ollaan menetyksille, Donovan sanoi Twitterissä julkaistussa etälehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

Donovan kommentoi myös lyhyesti Markkasen peliä.

– Yritämme pitää hänet osallisena pelissä monin erin tavoin.

https://www.nbcsports.com/chicago/bulls/bulls-call-fan-free-united-center-experience-strange-and-different

https://twitter.com/chicagobulls?lang=fi

Raiko Häyrinen

STT

