Levypallo se on omakin levypallo, tuumi Derrick Stroud kotidebyytissään lokakuussa 2001

Vilppaan kaikkien aikojen jenkit, osa 4/10: Derrick Stroud

Vilppaan kauden 2001–2002 ensimmäinen kotiottelu oli yksi seuran liigahistorian oudoimmista ellei Se Oudoin.

Kolme viikkoa New Yorkin WTC-iskujen jälkeen pelatussa ottelussa Vilpas kohtasi sarjanousija Forssan Koripojat. Vilppaan 77–58-kotivoittoon päättyneessä ottelussa tehtiin ennätyksiä ”niin hyvässä kuin pahassa”, kuten Salon Seudun Sanomat (SSS 2.10. 2001) osuvasti tiivisti.

Ottelussa heitettiin yhteensä 158 pelitilanneheittoa, joista Salohallin koviin koreihin upposi vain 48 eli vaivaiset 30 prosenttia. Ilmassa oli siis poikkeuksellisen paljon levypalloja.

Vilpas voitti ottelun levypallot käsittämättömästi 72–37. Vilppaan levypallomäärä on pääsarjahistorian toiseksi kovin.

Ensiesiintymisensä kotiyleisön edessä tehnyt Vilppaan Derrick Stroud otti peräti 32 levypalloa. Se on edelleen Vilppaan seuraennätys ja Korisliigan kovin lukema 2000-luvulla.

Entä se ”pahassa”-osuus?

No, Stroud heitti 31 pelitilanneheitostaan vain yhdeksän koriin.

– Stroud otti ison osan levypalloistaan oman ohiheiton jälkeen, Vilppaan joukkueenjohtaja Keijo Poutiainen muistelee.

Levypallo se on omakin levypallo!

– Ja Stroudilla oli ehdottomasti nopein toinen pomppu, joka Vilppaassa on nähty. Hän oli kuin vieteri!

Juuri tuon toisen pompun ansiosta Derrick Stroud lienee Vilppaan historian paras levypallopelaaja. Ainakin tilastot tukevat tätä: kaksi kautta, kaksi levypallokuninkuutta ja keskimäärin 14,5 irtopalloa ottelua kohti. Pistekeskiarvokin oli kunnioitettava 21,6.

Stroud teki Vilppaassa 78 ottelussa hurjat 66 tupla-tuplaa.

– Stroud ei ollut pakittaja. Hän pelasi naama korille päin, Poutiainen muistuttaa.

Stroudin kausilla 2001–2003 Vilpas eteni kahdesti pudotuspeleihin ja kerran Suomen Cupin finaaliin.

Vilpas-kausien jälkeen Stroud pelasi Ranskan kolmostasolla ja Unkarin pääsarjassa, kunnes palasi Suomeen ja Kotkaan. KTP:ssä Stroud pelasi 13,9 pisteen ja 11,6 levypallon keskiarvoilla.

Ennen kaikkea Stroudilla on ikuisesti paikka Poutiaisen sydämessä.

– Stroud on edelleen mukavin jenkki, joka Vilppaassa on ollut. Tulimme todella hyvin juttuun. Hän tuli hallille aina hymy huulilla. Persoonana hän on minulle numero yksi.

