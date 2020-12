LM: SOK:n Taavi Heikkilän mielestä Suomeen riittäisi kymmenen osuuskauppaa

SOK:n väistyvä pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoo, että Suomessa on liian monta alueosuuskauppaa. Heikkilä sanoo Lännen Median haastattelussa, että noin kymmenen riittäisi, kun osuuskauppoja nyt on 19.

Isommat osuuskaupat pystyisivät palvelemaan paremmin myös pieniä paikkakuntia.

– On tärkeää, että asiakasomistajille pystytään isommilla harteilla järjestämään parempia palveluita, erityisesti hiipuvilla seuduilla, joilla väki vähenee. Tarvitaan leveämpiä harteita, että ryhmä on hintakilpailukykyinen ja kaikki palvelut pelaavat, Heikkilä sanoo.

Heikkilä painottaa, että fuusiopäätökset pitää tehdä aluetasolla, ei keskusjohtoisesti. Hän sanoo, että keskusteluja käydään.

– Se ei ole tabu, josta ei saisi keskustella. Kyllä lähivuosina tulee tapahtumaan.

S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupasta on noin 46 prosenttia. Yhtiö teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen, yli 400 miljoonaa euroa. Tulos heikkenee tänä vuonna, kun hotellit ja ravintolat tekevät koronan takia yli sadan miljoonan tappion.

Heikkilä on ollut SOK:n pääjohtajana seitsemän vuotta. Hän ilmoitti elokuussa irtisanoutuvansa tehtävästä. Seuraajaa ei ole vielä valittu.

STT

