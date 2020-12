Lucia tuo tänään valoa talven pimeyteen, perinteistä kulkuetta ei koronatilanteen vuoksi järjestetä

Tänään vietetään Lucian päivää Pyhän Lucian muistoksi. Alkujaan katoliseen pyhimyskalenteriin kuulunutta muistopäivää vietetään nykyään erityisesti ruotsinkielisessä kulttuurissa.

Perinteeseen kuuluu valoa talven pimeyteen tuova Lucia-neito, joka on pukeutunut valkoiseen kaapuun, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun. Tänä vuonna Lucia-neito on helsinkiläinen Ingrid Enckell. Hänet kruunataan kello 17 Tuomiokirkossa Helsingissä, jonka jälkeen hänet nähdään Tuomiokirkon portailla.

Koronatilanteen vuoksi kirkon kruunaustilaisuus ei ole avoinna yleisölle, mutta sitä voi seurata televisiosta. Myöskään perinteistä Lucia-kulkuetta ei järjestetä.

Lucia-neito on myös lapsiperheitä tukevan Lucia-keräyksen keulakuva. Viime vuonna keräyksellä saatiin kasaan yli 180 000 euroa. Tavallisesti Lucia vierailisi muun muassa sairaaloissa ja vanhainkodeissa, mutta tänä vuonna fyysisiä vierailuja on vähennetty ja monet vierailut pyritään hoitamaan virtuaalisesti.

