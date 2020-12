Luottoyhtiöt Visa ja Mastercard eivät enää käsittele videopalvelu Pornhubin maksuja

Luottojätit Visa ja Mastercard ovat ilmoittaneet lopettavansa Pornhub-videopalvelun maksujen käsittelemisen. Taustalla ovat New Yorkin Timesin julkaisemat tiedot alustalla jaetuista videoista, joissa esitetään muun muassa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia.

Mastercard kertoi lausunnossaan tehneensä oman selvityksensä ja havainneensa sivustolla laitonta sisältöä, minkä vuoksi yhtiön luottokortit eivät enää toimi Pornhubissa.

Visa kertoo ohjeistavansa kumppaneitaan olemaan käsittelemättä Pornhubin kanadalaisen emoyhtiön MindGeekin maksuja. Myös Visalla on asiasta meneillään oma tutkinta.

Pornhub on ilmoittanut olevansa pettynyt ratkaisuun ja tehneensä muutoksia jutun julkaisun jälkeen. Sivusto on muun muassa sanonut sallivansa videoiden lisäämisen vain tunnistautuneille käyttäjille sekä estävänsä videoiden lataamisen.

Tulevaisuudessa videoiden lisäämistä rajoitetaan vielä tiukemmin.

https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html

STT

Kuvat: