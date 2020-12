Lyhyt joulukukkasesonki alkoi – Joulutähti pitää johtoasema, mutta haastajia löytyy

Joulutähtiä, hyasintteja, amarylliksiä, jouluruusuja ja tulilatvoja, kimalleväreillä koristeltuja mehiruusukkeita ja timanttiananaksia. Siinä yleisimpiä kukkia, jotka tuovat monille joulun tunnun ja tuoksun. Joulukukkasesonki on päässyt vauhtiin toden teolla, kun jouluun on enää reilu viikko aikaa.

Perttelissä Somerontien ja Nokkahiidentien kulmauksessa sijaitseva Puutarha Koivunen avasi joulukukkamyymälänsä tiistaina. Asiakkaat pyrkivät sisälle jo maanantaina nähtyään liikettä kasvihuoneella.

Joulutähdet pitävät pintansa sesongin ykkössuosikkeina. Myös hyasintteja myydään määrällisesti paljon. Hyvänä kolmosen tulee amaryllis. Jouluruusu on vallannut määrätietoisesti alaa siitä lähtien, kun se reilut kymmenen vuotta sitten palasi markkinoille vuosikymmenten tauon jälkeen.

– Jouluruusut loppuvat joka vuosi kesken. Viime vuonna niitä haettiin tukusta kahdesti lisää, kunnes niitä ei enää saanut, Heli Koivunen toteaa.

Koivusella myytävät kukat tulevat Turusta Huiskulasta ja Koroisten puutarhalta.

– Joulukukkia ei kannata kasvattaa itse. Myyntimäärät ovat niin pieniä ja sesonki lyhyt.

Punainen on jouluna asiakkaiden suosikkiväri niin joulutähdissä kuin amarylliksissä, vaikka molempia on tarjolla myös valkoisina ja punaisen eri sävyissä. Koivunen sanoo, että amarylliksen vaaleanpunainen muunnos loppuu tukusta joka vuosi ensimmäisenä.

– Erikoisemman värisiä ja kirjavia joulutähtiä on ollut myynnissä muutaman vuoden. Nuoret ihmiset ostavat niitä, hän kertoo.

Tarjolla on myös joulutähden pyöreälehtinen muunnos Mouse (engl. hiiri).

Koivusen oma suosikki joulukukista on vaaleanpunainen hyasintti.

– Sama lempiväri kukissa kesät talvet, hän hymähtää.

Koivusen anoppi, puutarhan yrittäjä Eila Keto-oja nostaa omaksi ykkösekseen jouluruusun.

– Se on ollut suosikkini siitä lähtien, kun sitä alkoi taas saada.

Yli 20 vuotta toimineen Puutarha Koivusen pääsesonki on keväässä ja kesässä, mutta joulukukkamyynnilläkin on pitkät perinteet. Aiempina vuosina joulumyymälä on avattu kahta viikkoa ennen jouluaattoa, mutta tällä kertaa yrityksessä on jarruteltu koronan takia.

– Mietimme pitkään, otammeko joulukukkia tänä vuonna ollenkaan myyntiin. Yhtään ei tiedä, miten kauppa tulee käymään, mutta jännityksellä odotamme, Koivunen sanoo.

Hän toivoo, että koteja koristellaan tänä vuonna kukilla samaan malliin kuin jouluvaloilla, joiden määrä on selvästi kasvanut. Joulukukkien ja viherkasvien lisäksi puutarhalla on tarjolla ruukkuja ja koristeita joulukukka-asetelmien tekoa harrastaville asiakkaille.

Koivunen huomauttaa, että perheen omat jouluvalmistelut on pitänyt saada jo valmiiksi, sillä joulukukkapuodin avattua päivät kuluvat kasvihuoneella aamuyhdeksästä iltakahdeksaan. Vielä aattonakin ovet ovat avoinna puoleen päivään asti. Keto-oja toivoo lauhan sään jatkuvan, jotta kukkien paketointi olisi helpompaa.

Hoito-ohjeita joulukukille

Joulutähti

Sijoita lämpimään paikkaa, jossa ei ole vetoa. Kastele tasaisesti, äläkä päästä kuivumaan.

Hyasintti ja amaryllis

Kastele niukasti ja anna mullan kuivahtaa välillä, jotta sipuli ei mätäne eikä varsi venähdä.

Jouluruusu

Sijoita viileämpään paikkaan ja kastele tasaisesti.

Lähde: Puutarha Koivunen