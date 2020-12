Maanantaina taivaalla on ilmiö, jota ei ole nähty 800 vuoteen

Maanantai-iltana auringonlaskun aikaan Jupiter ja Saturnus näyttävät koskettavan toisiaan taivaalla. Tätä tilannetta maapallolla ei ole nähty 800 vuoteen.

– Tämä on niitä hetkiä, joita ei kannata ohittaa, muistuttaa tähtitieteen harrastaja Matti Helin.

Planeetat näkyvät paljain silmin rinnakkain lounaan suunnalla, lähellä Aurinkoa.

Edellisen kerran Jupiter ja Saturnus olivat näin lähekkäin vuonna 1623, ja seuraavan kerran ne näkyvät näin vuonna 2080.

Vaikka edellinen näin tiivis ohitus tapahtui vuonna 1623, on mahdollista, että juuri kukaan ei sitä nähnyt ainakaan nykyisen Suomen alueella, pohditaan tähtitieteellisessä Ursa-yhdistyksessä. Planeetat olivat tuolloin taivaalla hyvin lähellä Aurinkoa ja näkeminen oli vaikeaa.

Edellinen kerta, kun kaksikko varmasti näkyi taivaalla vierekkäin, tapahtui vuonna 1226.

JUPITER ja Saturnus ovat aurinkokuntamme suurimmat planeetat. Niiden keskinäistä lähestymistä taivaalla on voinut seurata jo pitkään.

– Maanantaina 21.12. niiden näennäinen välimatka on kutistunut lyhimmilleen, noin kuuteen kaariminuuttiin. Tämä on vain viidesosa täysikuun halkaisijasta. Yleensä planeetoilla on taivaalla välimatkaa lähimmilläänkin parin täysikuun verran, kertoo Ursa historiallisesta hetkestä.

Jupiter on kaksikosta kirkkaampi, ja Saturnus näkyy lähes Jupiterissa kiinni olevana pisteenä yläoikealla.

– Planeetat on helppo tunnistaa, sillä samassa suunnassa ei ole nyt kirkkaita tähtiä, kertoo Ursa.

Tavallisilla kiikareilla voi erottaa myös neljä suurinta Jupiterin kuuta, jotka sijaitsevat suorana letkana Jupiterin molemmin puolin.

– Hyvä aika alkaa tähyillä Jupiteria ja Saturnusta on noin kello 16 alkaen, jolloin planeetat alkavat erottua laskeneen Auringon valaisemalta taivaalta, ja ne ovat edelleen verraten korkealla. Mitä pimeämmäksi taivas käy, sitä paremmin Jupiter ja erityisesti himmeämpi Saturnus erottuvat taivaalta, mutta sitä matalammalle ne ovat ennättäneet laskea. Havaintoikkuna on melko lyhyt, sillä kaksikko laskee Auringon perässä pian horisontin taa, kertoo Ursa.

TODELLISUUDESSA Jupiter ja Saturnus eivät ole avaruudessa lähekkäin, vaan ne kiertävät Aurinkoa omilla radoillaan, ja ohitus tapahtuu liki 800 miljoonan kilometrin turvavälillä.

Planeetat ovat alle asteen, eli kahden täysikuun halkaisijan, päässä toisistaan 13.–29.12. Koska joulukuu on yksi pilvisimmistä kuukausista Suomessa, ei muutenkaan kannata laskea sen varaan, että juuri 21.12. olisi pilvetöntä.

– Sääennuste näyttää aika huonolta, joten ei kannata jättää havainnointia maanantai-iltaan tai voi olla, ettei näe mitään tästä parivaljakosta, huomauttaa Helin tiistaina tiedossa olevilla säätiedoilla.

JUPITER kiertää Auringon 11,9 Maan vuodessa ja Saturnukselta tähän menee 29,5 vuotta. Ne näkyvät samassa suunnassa maapallon taivaalla keskimäärin 19,9 vuoden välein. Planeettojen näennäinen etäisyys toisistaan taivaalla vaihtelee, sillä Saturnuksen ja Maan ratatasot ovat hieman kallellaan Jupiterin ratatason suhteen.

Jupiter ohittaa Saturnuksen taivaalla seuraavan kerran marraskuussa vuonna 2040 vajaan asteen etäisyydeltä, ja seuraava kuuden kaariminuutin lähiohitus tapahtuu maaliskuussa vuonna 2080.

Kaksi planeettaa, Jupiter ja Saturnus